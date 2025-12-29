這個暑假我們舉家去西班牙旅遊，除了到各大名勝打卡，了解一些歷史文化，主要是尋覓當地的美食。

抵達巴塞隆納（Barcelona）後，當晚就去著名米其林三星 的餐廳，吃了頓十多道菜的「品嘗菜單」。服務非常周到，菜餚也色香味俱全，不過我們最想吃的不是這種大餐，而是充滿本地特色的家常菜，所以接下來兩周，都是去找較多當地人光顧的餐館。結果不負所望，嘗到了一些值得分享的特色美食。

西班牙人習慣晚睡，晚上九時半以後才是晚餐最忙的時段，典型的晚餐也不像我們這樣大碗大碟，而是像廣東人飲茶一樣，喜歡吃叫「Tapa」的小份餐點：將普洱壽眉改為紅酒白酒，蝦餃燒賣改為不同的小食。他們一邊與家人朋友喝酒談心，一邊以各式各樣的小吃填肚，悠閒愜意地度過整個晚上。這也是西班牙人享受人生的重點。

最出名的小吃，當是西班牙伊比利亞豬火腿。記得我第一次吃這種火腿，並不是在西班牙，而是三十多年前的東京六本木。當時沒見過世面，以為是義大利 的帕瑪火腿，兩者雖然都是切片，但義大利是用醃製風乾一年多的白豬，西班牙則是用醃製風乾兩、三年的黑豬，所以口感較濃和較硬。這是我們每餐必吃的Tapa之一，此外還有番茄麵包、西班牙炸薯、蒜粒橄欖蝦和不同種類的炸丸子等。

主食方面，當然是西班牙美食的代表作海鮮飯，這是西班牙家庭常見的主菜，要做好這道料理，非常講究功夫。女兒因為好奇，曾上了堂海鮮飯課，得知海鮮與高湯需分別製作，最重要的是最後數分鐘，當高湯徹底被飯粒吸收後，令鍋底燒出一小層香脆的鍋巴，才是極品。說穿了，它就是西班牙煲仔飯。

這海鮮飯源於地中海邊的瓦倫西亞（Valencia），很多巴塞隆納餐館做的「遊客版」都不合格，我們第一晚在酒店樓下吃的就很差，濕濕的，一點也不香。為了尋找好吃的西班牙海鮮飯，我們幾乎每晚都與朋友聯絡，到了馬德里（Madrid）後，終於找到兩家名不虛傳的海鮮飯專門店，他們做的飯質感適中，味道濃郁，鍋巴和飯的比例一流，讓我們在吃了多個遊客版海鮮飯後，終於得到大滿足。

值得一提的，還有西班牙知名的甜品──吉拿棒。它跟我們早餐伴粥的油條差不多，但與我從小到大在迪士尼 吃慣的砂糖吉拿棒有點不同。西班牙版的有粗細兩種，都不沾糖，進食前需把它浸入濃厚香滑的熱巧克力醬後才入口。那種味道，真是百吃不厭，現在想起來還不禁垂涎三尺，有股再飛回西班牙一趟的衝動。