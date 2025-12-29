我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

西班牙美食

堅仔

這個暑假我們舉家去西班牙旅遊，除了到各大名勝打卡，了解一些歷史文化，主要是尋覓當地的美食。

抵達巴塞隆納（Barcelona）後，當晚就去著名米其林三星的餐廳，吃了頓十多道菜的「品嘗菜單」。服務非常周到，菜餚也色香味俱全，不過我們最想吃的不是這種大餐，而是充滿本地特色的家常菜，所以接下來兩周，都是去找較多當地人光顧的餐館。結果不負所望，嘗到了一些值得分享的特色美食。

西班牙人習慣晚睡，晚上九時半以後才是晚餐最忙的時段，典型的晚餐也不像我們這樣大碗大碟，而是像廣東人飲茶一樣，喜歡吃叫「Tapa」的小份餐點：將普洱壽眉改為紅酒白酒，蝦餃燒賣改為不同的小食。他們一邊與家人朋友喝酒談心，一邊以各式各樣的小吃填肚，悠閒愜意地度過整個晚上。這也是西班牙人享受人生的重點。  

最出名的小吃，當是西班牙伊比利亞豬火腿。記得我第一次吃這種火腿，並不是在西班牙，而是三十多年前的東京六本木。當時沒見過世面，以為是義大利的帕瑪火腿，兩者雖然都是切片，但義大利是用醃製風乾一年多的白豬，西班牙則是用醃製風乾兩、三年的黑豬，所以口感較濃和較硬。這是我們每餐必吃的Tapa之一，此外還有番茄麵包、西班牙炸薯、蒜粒橄欖蝦和不同種類的炸丸子等。

主食方面，當然是西班牙美食的代表作海鮮飯，這是西班牙家庭常見的主菜，要做好這道料理，非常講究功夫。女兒因為好奇，曾上了堂海鮮飯課，得知海鮮與高湯需分別製作，最重要的是最後數分鐘，當高湯徹底被飯粒吸收後，令鍋底燒出一小層香脆的鍋巴，才是極品。說穿了，它就是西班牙煲仔飯。

這海鮮飯源於地中海邊的瓦倫西亞（Valencia），很多巴塞隆納餐館做的「遊客版」都不合格，我們第一晚在酒店樓下吃的就很差，濕濕的，一點也不香。為了尋找好吃的西班牙海鮮飯，我們幾乎每晚都與朋友聯絡，到了馬德里（Madrid）後，終於找到兩家名不虛傳的海鮮飯專門店，他們做的飯質感適中，味道濃郁，鍋巴和飯的比例一流，讓我們在吃了多個遊客版海鮮飯後，終於得到大滿足。

值得一提的，還有西班牙知名的甜品──吉拿棒。它跟我們早餐伴粥的油條差不多，但與我從小到大在迪士尼吃慣的砂糖吉拿棒有點不同。西班牙版的有粗細兩種，都不沾糖，進食前需把它浸入濃厚香滑的熱巧克力醬後才入口。那種味道，真是百吃不厭，現在想起來還不禁垂涎三尺，有股再飛回西班牙一趟的衝動。

義大利 迪士尼 三星

上一則

棒球教練胡文偉開練習曲書店成文化「洗屋師」 入選首屆百大文化基地

延伸閱讀

談藝／達利被遺忘水彩畫 200元入手4萬元賣出

談藝／達利被遺忘水彩畫 200元入手4萬元賣出
西班牙調查非洲豬瘟疫情起源 警方搜索實驗室

西班牙調查非洲豬瘟疫情起源 警方搜索實驗室
別提早上班勸不聽 西班牙22歲女2原因被開除 法院也不挺

別提早上班勸不聽 西班牙22歲女2原因被開除 法院也不挺
習慣性「太早上班」被開除 西班牙女白領提告敗訴原因曝光

習慣性「太早上班」被開除 西班牙女白領提告敗訴原因曝光

熱門新聞

中國鋼琴家朗朗（右）和愛妻吉娜．愛麗絲現身台北。（圖／牛耳藝術提供）

郎朗帶愛妻赴台灣 夫妻合奏音樂盛宴 重現17歲時成名作

2025-12-21 21:50
清朝八位皇帝的寢宮「養心殿」，歷經十年的研究性保護和系統性修繕，將於26日起重新對外開放。（取材自北京故宮博物院官網）

看見雍正御筆 清皇寢宮「養心殿」10年修繕 26日起開放

2025-12-25 01:07

士官長的眼淚

2025-12-24 01:00

最美的圖書館

2025-12-21 01:00
林書豪在粉絲見面會心情輕鬆。（記者曾原信／攝影）

林書豪退休／再添家族成員？林書豪賣關子

2025-12-28 03:20

意外的財富

2025-12-25 01:00

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控