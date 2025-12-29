我的頻道

我平時隨身攜帶一個隨身碟，那是艾倫送我的感恩節禮物。

早年來到西雅圖（Seattle）旅行，正是美國感恩節當天，住在靠近唐人街半面山坡社區的朋友周先生，邀請我去他家吃火雞大餐。夜色漸深，到了月亮掛在中天時，月光灑在仍流淌著火雞清香的後院，周先生說：「再過幾小時，就是黑色星期五了。」

說到「黑色星期五」，有些人會朝著壞處想，依照華人社會傳統風俗習慣，「黑色」二字確實難與「喜慶」或「熱鬧」沾邊。周先生的兒子艾倫知道我初來乍到，在旁邊解釋說：「黑色星期五，是美國人購物最瘋狂的一天。」艾倫走回飯廳，拿出一本薄薄中英文小冊子遞給我說：「叔叔，你看看。」

我接過小冊子粗閱，大致了解「黑色星期五」之緣由大概有三種說法。其一，瘋狂購物發生在星期五，故有籠統說法；其二，美國商場以紅筆記錄赤字，以黑筆記錄盈利，由於人們搶購商品使商場利潤大增，商家將此稱為黑色星期五；其三，商店員工稱節日客人流量大，忙忙碌碌，頭昏眼黑累得要命，便以「黑色星期五」自嘲自樂。

每年在感恩節後，美國各地超市商場都會推出大量折扣商品，這是聖誕節大採購的第一天，也可說是各家超市商場年末有組織、有規模進行的一次貨物大促銷。人們不理會凌晨夜黑或風雨交加、雪花飄飛，密密麻麻地聚在超市商場門前排隊，只想盡快買到便宜商品，等大門一開，人們蜂擁而入搶購。

我有些情急地說：「好哇，趕緊前往感受現場氣氛。」周先生笑著說：「不用過於著急，愈早去人愈多愈擁擠，我們晚一些再出發。」

凌晨二時多，周先生駕駛小貨車帶著我們來到一家頗有規模的電器商場，現場排隊人龍熙熙攘攘，幾乎看不到隊伍尾端。天空落下不知雪花抑或雨水，淅淅瀝瀝，依然無一人離開。排隊花了大半個小時，等到商場開門，人們快步奔入搶購各種商品。

過一會，周先生指著銷售一空的貨架說：「這個就叫黑色星期五，瘋狂購物。」

周太太正在挑揀燒烤爐，說：「家裡燒烤爐小了些，買個大號的回去。」周先生看看標價說：「比原先價錢便宜一半還多，快買回家。」

來大型超市購物者眾，工作人員忙得無法協助顧客。周太太掏出銀行卡支付款項，我與周先生合力將燒烤爐搬上後車廂。第一次參與「黑色星期五」購物，我雖大汗淋漓，卻留下了快樂記憶。

歸途中，艾倫掏出四個隨身碟，分別遞給我與他的父母、姊姊。周先生好奇地問：「怎麼你要送給我們禮物？」艾倫說：「感恩節啊，這是我送給你們的小禮物。昨天我來商場看過，覺得價格高了，今天很便宜，希望你們喜歡。」

艾倫看著我說：「叔叔來西雅圖旅行，我想送叔叔一件小禮物，想來想去，隨身碟合適。你將旅行西雅圖拍下的照片存進隨身碟，以後想看，拿出來插入電腦就能看。」我開懷地說：「謝謝艾倫，你送的禮物很珍貴。」

黑色星期五 感恩節 西雅圖

