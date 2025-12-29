今年春天，我們學校組織高年級去加州 的養老院 做義工，為老人們表演音樂節目，我和有特長的同學都積極報名參加。

該養老院分為「能自理」和「特別護理」兩個生活區。第一場是在「能自理」區表演，歌唱和小提琴、鋼琴上場後，就是我的古箏獨奏：「雪山春曉」。當樂曲的旋律展現出冰雪融化的意境那一刻，有好幾名爺爺說：「好，好聽。」但是演出完後，只有幾處傳來稀落輕輕的掌聲。

看看場內，都是八十歲左右的老爺爺了，有的握著拐掍坐著，有的體弱多病，行動遲緩不便，顯然不能要求他們反應靈敏。但我察覺到他們認真地看，認真地聽，陶醉在每一個精采的節目裡，在春日景象的音樂意境中回味，似乎找到了甜蜜的一段往事，笑顏裡流露著幸福感，這不是比獲得掌聲讓我更高興嗎？

第二場表演是在「特別護理」區。令人不可想像的「特別」讓我們驚訝了：坐在輪椅上的全是癡呆癱瘓和中風 的老人，有的眼神呆滯，有的歪嘴微張，有的嗜睡打著呼嚕，他們不能言語，沒有表情、沒有意識，為他們演出還有價值嗎？帶隊的老師說：「人類的價值在於發現和認知，愛心是我們表演的精神靈魂。」

我明白了，沒有掌聲的表演，是在用音符築起一座橋梁，給老人和老年癡呆者開闢一條傳送溫暖快樂的無聲通道。

當我抬起手臂，觸動了古箏「寒鴨戲水」樂曲的第一個音響，我的雙眼模糊了。一組幽雅清新的旋律在沉寂的空中迴盪起來，寒鴨戲水的歡跳呈現出生命的浪花，我隨著樂音高舉雙手，倏忽從空中落下，用搖指、分解、和弦等技巧，幻想讓每個音符喚醒大腦深層的意識。

我看了一眼窗外的風景，春光正明媚，微風吹拂著嫩綠的草地，小鳥飛過留下一串清脆的鳴叫，彩蝶在花叢中起舞……。當我回過頭時，發現身旁輪椅上的一名奶奶，嘴唇極微弱地顫抖，雙目凝滯地望著我，眼球上像浮動著些許微光。在那分秒間的夢幻裡，彷彿是我的奶奶從天堂下來了。

癱瘓臥床四年多的奶奶，癡呆毀了她的意識，不能言語不會認人。記得有一次我去看她，唱了她曾經唱過的歌，跳了她跳過的舞，還說小時候她給我講的故事。我輕輕撫摸她蒼白的臉頰和瘦弱的小手，忽然，她微微睜開了雙眼，眼裡閃著一點微弱的亮光，臉上也隱隱泛出一絲舒適愉悅的漣漪。如今眼前輪椅上的奶奶們，有的眼中不也似乎在迷霧中閃爍著微亮嗎？伴隨著音樂節奏，他們的嘴唇、肩膀、大腿出現了微妙的顫動，好像沉醉在甜蜜幸福的感覺裡了。或許這只是記憶碎片中出現的溫馨幸福感，但我捕捉到這些奇妙的瞬間，洞察到靈魂微弱的燈光，看到了生命偉大神聖的尊嚴。

這兩場沒有掌聲的表演，定格在我永遠的記憶中，我不禁要向生命致上敬意，用人文關懷傳遞愛的溫暖，為生命的春天鼓掌。