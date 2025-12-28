不久前應老友兼小同鄉之邀，前往他位於長島 羅斯林（Roslyn，Long Island）家附近的公園，觀賞「迴響的老鷹」樂團（Echo of the Eagle Band）演出，該樂團主要演唱風靡一九七○年代的老鷹合唱團的歌曲，老鷹正好是現今我仍然喜歡的合唱團，得此良機豈有放過之理。

演出時間為下午六時到八時，當天先至老友家簡單吃了點東西，由他驅車將我和他老伴送至公園入口處放下，他再去覓尋車位。我們在樂台前的草地上剛坐定，老友也及時趕到，此時台上正在演唱老鷹的名曲「Take it easy」，剎那間我們有一種穿越時光的感覺，彷彿回到那個恍如昨日的年代，也回到那個青春年少的我們。

多年老友能常相聚已是不易，在充滿往日情懷下，能共同分享歡樂時光，更如同錦上添花。隨著那跳動的旋律，含蓄且內向的我，雙腳也忍不住跟著打拍子，且不時即興附和高歌一下，反正誰也不在意，也聽不到。因為好像每個人都在盡情地釋放著自己的往日情愫，部分老美聽眾更是手舞足蹈，瘋狂忘我地跟著節拍扭動身體，激情奔放有如脫韁野馬，令人熱血沸騰。

但縱觀全場，仍是以上了年歲的老夫老妻居多，有的人甚至還蓄著當年的馬尾或長辮，不同之處是如今都已變成灰白色了。隨著一首首膾炙人口的老鷹歌曲，如「加州 旅館（Hotel California）」、「說謊的眼睛（Lying eyes）」不斷滾滾而來，我心中的驚喜和共鳴，如漣漪般不斷擴散和迴盪，真的是如癡如醉，絕無誇大之嫌。

中場休息時，夕陽透過松林斜照在翠綠的草地上，微風挾帶著陣陣松濤聲，吹在身上頗有涼意。白雲在頭頂靜悄悄地移動，人世間的美好、祥和與寧靜，就在此時此地毫無含蓄地潑灑出來，心中更是感到前所未有的安寧與放空。還真應了那句老話：若無閒事掛心頭，便是人間好時節。感謝老友的邀約，非但帶給我一抹清涼回憶，更將我的身心徹底洗滌和釋放一番，這將是往後回味無窮的美好記憶。