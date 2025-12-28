我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

迴響的往日情懷

益湘人
聽新聞
test
0:00 /0:00

不久前應老友兼小同鄉之邀，前往他位於長島羅斯林（Roslyn，Long Island）家附近的公園，觀賞「迴響的老鷹」樂團（Echo of the Eagle Band）演出，該樂團主要演唱風靡一九七○年代的老鷹合唱團的歌曲，老鷹正好是現今我仍然喜歡的合唱團，得此良機豈有放過之理。

演出時間為下午六時到八時，當天先至老友家簡單吃了點東西，由他驅車將我和他老伴送至公園入口處放下，他再去覓尋車位。我們在樂台前的草地上剛坐定，老友也及時趕到，此時台上正在演唱老鷹的名曲「Take it easy」，剎那間我們有一種穿越時光的感覺，彷彿回到那個恍如昨日的年代，也回到那個青春年少的我們。

多年老友能常相聚已是不易，在充滿往日情懷下，能共同分享歡樂時光，更如同錦上添花。隨著那跳動的旋律，含蓄且內向的我，雙腳也忍不住跟著打拍子，且不時即興附和高歌一下，反正誰也不在意，也聽不到。因為好像每個人都在盡情地釋放著自己的往日情愫，部分老美聽眾更是手舞足蹈，瘋狂忘我地跟著節拍扭動身體，激情奔放有如脫韁野馬，令人熱血沸騰。

但縱觀全場，仍是以上了年歲的老夫老妻居多，有的人甚至還蓄著當年的馬尾或長辮，不同之處是如今都已變成灰白色了。隨著一首首膾炙人口的老鷹歌曲，如「加州旅館（Hotel California）」、「說謊的眼睛（Lying eyes）」不斷滾滾而來，我心中的驚喜和共鳴，如漣漪般不斷擴散和迴盪，真的是如癡如醉，絕無誇大之嫌。

中場休息時，夕陽透過松林斜照在翠綠的草地上，微風挾帶著陣陣松濤聲，吹在身上頗有涼意。白雲在頭頂靜悄悄地移動，人世間的美好、祥和與寧靜，就在此時此地毫無含蓄地潑灑出來，心中更是感到前所未有的安寧與放空。還真應了那句老話：若無閒事掛心頭，便是人間好時節。感謝老友的邀約，非但帶給我一抹清涼回憶，更將我的身心徹底洗滌和釋放一番，這將是往後回味無窮的美好記憶。

長島 加州

上一則

不速之客

延伸閱讀

GD、Jennie分手3年同台 巧拿MMA同獎項 「前後身」錯過

GD、Jennie分手3年同台 巧拿MMA同獎項 「前後身」錯過
粉絲突丟核爆級催淚彈 楊丞琳武裝全瓦解哭了道心聲

粉絲突丟核爆級催淚彈 楊丞琳武裝全瓦解哭了道心聲
NBA／老鷹慘敗馬刺 丹尼爾斯仍誇溫班亞瑪「最強阻攻王」

NBA／老鷹慘敗馬刺 丹尼爾斯仍誇溫班亞瑪「最強阻攻王」
NBA／溫班亞瑪連續100場阻攻達標 替補上陣猛轟26分助馬刺獵鷹

NBA／溫班亞瑪連續100場阻攻達標 替補上陣猛轟26分助馬刺獵鷹

熱門新聞

中國鋼琴家朗朗（右）和愛妻吉娜．愛麗絲現身台北。（圖／牛耳藝術提供）

郎朗帶愛妻赴台灣 夫妻合奏音樂盛宴 重現17歲時成名作

2025-12-21 21:50
清朝八位皇帝的寢宮「養心殿」，歷經十年的研究性保護和系統性修繕，將於26日起重新對外開放。（取材自北京故宮博物院官網）

看見雍正御筆 清皇寢宮「養心殿」10年修繕 26日起開放

2025-12-25 01:07

士官長的眼淚

2025-12-24 01:00

最美的圖書館

2025-12-21 01:00

意外的財富

2025-12-25 01:00

回憶矽谷往事

2025-12-21 01:00

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...