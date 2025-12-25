我的頻道

美國同事迪倫的父親，半年前以九十八歲高齡於養老院安詳過世。自從十年前迪倫的母親病逝後，一生幹練孤冷的父親獨自規畫自己的生活起居，九十多歲的老人身體尚稱健康，腦筋依舊靈活，單獨住在舊金山東灣（San Francisco East Bay）康柯德（Concord）的老房子。

雖然離兒子家不過半個多鐘頭的車程，但他極少麻煩兒子，就連前後院草坪的割草的工作，也不假手於他人，令人佩服不已。

直到兩年前老先生在家摔了一跤，跌斷了臂肘，開刀後的復原期間，需要全天候看護的協助，獨居慣了的老人仍堅持要住在家裡，由於種種不可能及基於安全考量，迪倫不得不違背父親的心意，安排他住入養老院。

固執成性的父親，不肯面對自己已經到了處處需要有人照護協助的地步。他在養老院內不時埋怨，因此頻出狀況，在短期間內成為院中不受歡迎的問題老人。迪倫甚至曾被院方通知，他父親的不合作態度令院方非常為難，他們已無能為力，希望迪倫能將父親轉至他處。

迪倫忙碌奔波於養老院和辦公室之間，他衷心請求院方的寬容，希望能讓父親繼續住下，因為父親鐵了心，說什麼也不肯轉院。

在迪倫的苦口婆心、剛柔並濟之下，總算將父親安撫下來。

過了不久，垂暮的父親健康每況愈下，已經沒有精神對照顧他的護理人員無理刁難，也不再嚷著要回家了。他勉強地撐著殘弱的軀體，在養老院度過了不甚愉快的幾個月，最終因器官衰竭而壽終。

迪倫著手處理父親的喪事，同時請了一名律師協助整理父親的遺囑及遺產。萬萬沒想到，父親留給迪倫的除了他生前住的一幢房子外，還有兩千三百多萬美元的儲蓄，因為迪倫是獨子，一切遺產均歸他所有。

迪倫夫婦已逾退休年齡，膝下無子女，他們生活頗為安逸，一向都是過著與世無爭的簡樸日子。在繼承了父親留下的大筆遺產後，未曾改變他們低調的生活方式以及寡言冷靜的處世態度，依然準時上下班，一直到他需要請幾天事假與律師共商細節時，才向老闆吐露出他獲得了這筆意外的財富。

迪倫說，這麼多年來，他的父親從未向透露過家裡的經濟實力，他只當身為工程師的父親雖然生活相當節儉，日子卻也過得充實無虞。迪倫在一夜之間繼承了這兩千多萬的遺產，無異於天上掉下來的餡餅，他一時也無法解釋父親是如何累積如此龐大的財富，而絲毫不漏痕跡的。

後來迪倫從律師處得知，父親生前是一名投資理財高手，精於財富累積，卻從不露聲色。

這巨大的遺產對於迪倫，無異是中了頭獎，但是沉穩內斂的他不見喜形於色，更無張揚或炫耀。真是有其父必有其子，如出一轍。

