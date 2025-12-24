我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

聖誕歌聲

盧威
聽新聞
test
0:00 /0:00

聖誕季來臨，我一邊開車，一邊聆聽音樂電台播出的聖誕音樂，節奏歡快，美妙動聽，讓我沉浸在節日歡樂之中。

每當聽到聖誕音樂，我都會想起前年聖誕節的難忘時刻。加州伍蘭岡（Woodland Hills）「拐杖糖巷（Candy Cane Lane）」的聖誕彩燈遠近聞名，家家戶戶都花費不少心思，競相在屋頂、庭院、樹木上掛滿燈飾。不少人精心設計，巧妙地用彩燈把自家門前打扮得富麗堂皇，「聖誕燈火」爭妍鬥艷，連成一片，非常壯觀，吸引一批又一批民眾駕車前來「車遊」，人們紛紛搖下車窗，探出身子，盡情享受聖誕美好時光。

我跟隨社區歌手喬大哥開了一個多小時的車，從華人城市聖蓋博（San Gabriel）來到「聖誕燈聖地」伍蘭岡，與我們同行的還有幾名樂手。抵達拐杖糖巷時已是人山人海，觀光的汽車一輛緊挨著一輛，我們戴著小紅帽，身著唐裝，拉起二胡、彈起琵琶、吹起笛子、奏起中阮等樂器，開心地挨家挨戶為美國朋友唱起聖誕歌曲，並送上祝福。

喬大哥像聖誕老人一樣，神祕地敲開一戶人家的大門。當女主人突然看到門前站著一群頭戴聖誕帽的華人，眼睛一亮。喬大哥馬上送上祝福，樂隊奏響了「Merry Christmas」、「Happy New Year」、「Santa Claus is Coming to Town（聖誕老公公要進城啦）」，屋裡人一下子湧到門前，老老小小一個個都驚喜不已。

國樂二胡、笛子、琵琶、中阮、小號齊奏，喬大哥情不自禁唱了一首又一首的聖誕頌歌，左鄰右舍被眼前的美妙音樂打動，從四面八方包圍上來，有的老美也跟著音樂邊唱邊跳。樂手還演奏幾首中國樂曲，其中「劉老根大舞台開幕曲」一曲終了，掌聲四起，國樂受歡迎程度，可見一斑。

一路上，我也跟著大家一起合唱歌曲，樂手背著樂器，徒步沿途演奏表演，贏得掌聲與歡呼。我們把聖誕音樂送到美國民眾家門口，奏起了「God Rest Ye Merry Gentleman（願上帝保佑各位紳士）」等樂曲，屋主連呼「surprise（驚喜）」，並開心地與我們合影留念。我們每到一處表演都受到熱烈歡迎。

出乎意料的是，我們這群「紅帽子樂隊」還被邀請登上一處觀燈點的表演舞台演奏，讓民眾一邊欣賞聖誕燈飾，一邊聆聽聖誕曲，引起不小轟動。舞台下擠滿了觀眾，掌聲與歡呼聲時起時伏，熱鬧非凡，活似「露天音樂會」。夜幕下，民宅聖誕燈飾五光十色，華麗繽紛；優美的國樂在空中迴響，彷彿置身童話世界之中，聖誕氛圍更濃郁了。

樂手們還突發奇想，在舞台上各自介紹國樂樂器，講述每一件樂器所扮演的「角色」，令觀眾大開眼界，也拉近了演奏者與觀眾的距離。

今年聖誕節來了，聖誕曲再次響起。我想，今年的聖誕節一定跟往年一樣熱鬧，也會有不少動人的聖誕故事。

聖誕節 華人 加州

上一則

聖誕節

下一則

助人為樂的故事

延伸閱讀

美股連二紅 聖誕慶祝行情蓄勢待發 但需提防三個不確定因素

美股連二紅 聖誕慶祝行情蓄勢待發 但需提防三個不確定因素
聖誕及元旦假期 地鐵、公車、鐵路班表調整

聖誕及元旦假期 地鐵、公車、鐵路班表調整
3億人次搭機航空史上最忙聖誕 「這1條」亞洲航線最熱門

3億人次搭機航空史上最忙聖誕 「這1條」亞洲航線最熱門
聖誕新年假期全美出遊估破紀錄 加州將有1660萬人出行

聖誕新年假期全美出遊估破紀錄 加州將有1660萬人出行

熱門新聞

中國鋼琴家朗朗（右）和愛妻吉娜．愛麗絲現身台北。（圖／牛耳藝術提供）

郎朗帶愛妻赴台灣 夫妻合奏音樂盛宴 重現17歲時成名作

2025-12-21 21:50
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

最美的圖書館

2025-12-21 01:00

南柯一夢：未婚妻與我

2025-12-18 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族(上)

2025-12-16 01:00

開刀房的午茶時光

2025-12-17 01:00

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍