聖誕季來臨，我一邊開車，一邊聆聽音樂電台播出的聖誕音樂，節奏歡快，美妙動聽，讓我沉浸在節日歡樂之中。

每當聽到聖誕音樂，我都會想起前年聖誕節 的難忘時刻。加州 伍蘭岡（Woodland Hills）「拐杖糖巷（Candy Cane Lane）」的聖誕彩燈遠近聞名，家家戶戶都花費不少心思，競相在屋頂、庭院、樹木上掛滿燈飾。不少人精心設計，巧妙地用彩燈把自家門前打扮得富麗堂皇，「聖誕燈火」爭妍鬥艷，連成一片，非常壯觀，吸引一批又一批民眾駕車前來「車遊」，人們紛紛搖下車窗，探出身子，盡情享受聖誕美好時光。

我跟隨社區歌手喬大哥開了一個多小時的車，從華人 城市聖蓋博（San Gabriel）來到「聖誕燈聖地」伍蘭岡，與我們同行的還有幾名樂手。抵達拐杖糖巷時已是人山人海，觀光的汽車一輛緊挨著一輛，我們戴著小紅帽，身著唐裝，拉起二胡、彈起琵琶、吹起笛子、奏起中阮等樂器，開心地挨家挨戶為美國朋友唱起聖誕歌曲，並送上祝福。

喬大哥像聖誕老人一樣，神祕地敲開一戶人家的大門。當女主人突然看到門前站著一群頭戴聖誕帽的華人，眼睛一亮。喬大哥馬上送上祝福，樂隊奏響了「Merry Christmas」、「Happy New Year」、「Santa Claus is Coming to Town（聖誕老公公要進城啦）」，屋裡人一下子湧到門前，老老小小一個個都驚喜不已。

國樂二胡、笛子、琵琶、中阮、小號齊奏，喬大哥情不自禁唱了一首又一首的聖誕頌歌，左鄰右舍被眼前的美妙音樂打動，從四面八方包圍上來，有的老美也跟著音樂邊唱邊跳。樂手還演奏幾首中國樂曲，其中「劉老根大舞台開幕曲」一曲終了，掌聲四起，國樂受歡迎程度，可見一斑。

一路上，我也跟著大家一起合唱歌曲，樂手背著樂器，徒步沿途演奏表演，贏得掌聲與歡呼。我們把聖誕音樂送到美國民眾家門口，奏起了「God Rest Ye Merry Gentleman（願上帝保佑各位紳士）」等樂曲，屋主連呼「surprise（驚喜）」，並開心地與我們合影留念。我們每到一處表演都受到熱烈歡迎。

出乎意料的是，我們這群「紅帽子樂隊」還被邀請登上一處觀燈點的表演舞台演奏，讓民眾一邊欣賞聖誕燈飾，一邊聆聽聖誕曲，引起不小轟動。舞台下擠滿了觀眾，掌聲與歡呼聲時起時伏，熱鬧非凡，活似「露天音樂會」。夜幕下，民宅聖誕燈飾五光十色，華麗繽紛；優美的國樂在空中迴響，彷彿置身童話世界之中，聖誕氛圍更濃郁了。

樂手們還突發奇想，在舞台上各自介紹國樂樂器，講述每一件樂器所扮演的「角色」，令觀眾大開眼界，也拉近了演奏者與觀眾的距離。

今年聖誕節來了，聖誕曲再次響起。我想，今年的聖誕節一定跟往年一樣熱鬧，也會有不少動人的聖誕故事。