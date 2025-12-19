奧克蘭 （Oakland）是美國加州 的大城市，依山傍海，鍾靈毓秀。我移居這裡安置小家後，開始巡視奧克蘭這個大「家」。

城市中心位於百老匯大道，重建於一九一四年的市政大樓，極似矩形的三層結婚蛋糕，是當時全美第一座高層政府大樓。如果時光可以倒流，我肯定會在這裡拍上幾張婚紗照。

奧克蘭北面有十六棟維多利亞式的建築群，瀰漫著古典與浪漫的氣息，與草坪花卉噴泉組合成美侖美奐的古蹟公園。南面的梅里特湖（Lake Merritt）面積六十三公頃，是美國首個野生動物保護區，養育類目繁多的生物，湖中小島鬱鬱蔥蔥，當百鳥歸巢，增添了人們對團圓、和諧與安寧的美好期盼。

湖邊有首座兒童樂園，閒時，我會帶孫子到內設美國最長壽的童話木偶劇院看劇，騎旋轉木馬、乘迷你摩天輪，享受別樣的祖孫樂。

東面的山上矗立著以最精湛工藝和材料建造的摩門教堂，高一百七十英尺，站在露台上可欣賞到奧克蘭和舊金山的建築群、金銀島、海灣大橋和享譽世界的金門大橋，並與山下的天主教堂、伊斯蘭教堂、猶太教堂等遙相呼應，構成美國多元宗教文化的共同體。站在上面，大有天人合一、同頻共振的感覺。

奧克蘭西南面由曲折的海岸線鑲就，遠海巨輪穿梭、近海帆船遊艇爭風吃醋。這裡有美國太平洋沿岸首座大型深水貨櫃港，三十多台橋式起重機像昂首挺胸的鐵馬，叼起一個個貨櫃，轉身低頭，準確地放到泊位，壘成一堵堵色彩斑斕的高牆，也許其中有我移居台灣眷村五叔寄來的美食，或是新加坡侄子捎的節日大禮包。

港口不遠的岸邊有以美國著名作家傑克·倫敦命名的廣場，集餐飲、娛樂、展覧功能於一體。這裡還原了一八八三年的小酒吧，內藏作家的照片和實物，旁邊保留他曾居住和寫作的小木屋，屋前還有一座鍍銅的海狼塑像。狼是傑克·倫敦最喜歡的動物，是英勇無畏、堅韌不拔的代名詞，他的作品「野性的呼喚」、「熱愛生命」等詮釋了「我絕不會為了苟活而虛度光陰」的壯語，令我動容。在國際形勢變幻莫測，地緣衝突不斷的今天，每一個有良知的人都應該像他一樣，為正義發聲，為和平堅守。

市內有許多博物館，無論專注哪方面，都可以找到你的最愛。如：奧克蘭博物館有超過一百八十萬件藏品，訴說加州和奧克蘭的獨特故事；查伯特太空 與科學中心收藏一系列航天器複製品，白天可欣賞太空的視頻，晚上借助天文望遠鏡欣賞月球、行星系等絕佳景象。

當我以為對奧克蘭已經瞭若指掌，數年後卻發現離家不遠的社區還隱藏著建於一八六八年的帕迪之家博物館，收藏成千上萬件文物，包括中國的祭壇、菲律賓的菸斗、墨西哥的念珠等。雖是彈丸之地，但連公路建設也特意為它繞道，一九九七年命名為加州地標。