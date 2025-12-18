今年八十三歲的我，上一代由於生活艱苦，母親六十九歲便過世了，父親則是八十四歲辭世。從七十三歲開始，我每天都在「自己嚇自己」中度過，只要心情一緊張，心跳就會突然加快，但一叫來九一一 ，心跳立刻恢復正常。

雖然我說不用去醫院，但醫護人員為了保險 起見，還是將我送醫。醫師說「檢查一下吧」，於是我就住了五天的院，如此折騰三、四次。其中一次檢查沒發現心臟問題，反而發現我泌尿系統感染，吊了點滴消炎，我卻對其中一種藥過敏，因而昏迷不醒兩天，真的走在了死亡的邊緣。出院時女兒說：「你是自己嚇自己害的。」

一轉眼我八十三歲了，我開始整理東西，一張一張地撕照片，經過一天苦思後，我對兒子說：「我們去買塊墓地吧，我不要把骨灰到處撒，特別是大海，我怕水……。」兒子好像早有準備，立刻說：「不說這些，過好每一天。」我只好立刻閉嘴。

還有兩個月我就八十四歲了。這些天我感覺還好，除堅持鍛鍊外，聽得進幾乎所有對我身心健康有益的話，做一些絕不傷害身體的事。

我每天都去聖荷西 （San Jose）的活動中心吃早餐或午餐，每周二、周四上午的鍛鍊，每人發兩瓶水握在手裡做動作，一開始我真舉不動，也怕累壞了自己的心臟，但慢慢地也適應了。我還養了三、四十盆花，每天澆水施肥，和它們共同努力奮鬥。

在忙忙碌碌的每一天，我並沒忘記死亡，但我想了許多辦法克服，其中幫助最大的是確立信仰和調整心態。年輕時我一沾枕頭就睡，但今年失眠嚴重，噩夢連連；這幾個月，我除了吃有助於安眠的維他命和降血壓藥外，就一遍遍地重複禱告，直到安睡。我對上帝保證：忘記昨天，過好今天，明天交由上帝掌管。第二天起床時我先感謝上帝，再開始忙碌的一天。

我相信誰也不想離開這個世界，但變老不可逆，死亡不可免，雖然可怕，但必須接受現實。我也很捨不得自己擁有的一切，但上帝在保佑我，明天由祂掌管，我們只需努力奮鬥，互相鼓勵前行。