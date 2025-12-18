我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

戰勝死亡恐懼

劉洪芝
聽新聞
test
0:00 /0:00

今年八十三歲的我，上一代由於生活艱苦，母親六十九歲便過世了，父親則是八十四歲辭世。從七十三歲開始，我每天都在「自己嚇自己」中度過，只要心情一緊張，心跳就會突然加快，但一叫來九一一，心跳立刻恢復正常。

雖然我說不用去醫院，但醫護人員為了保險起見，還是將我送醫。醫師說「檢查一下吧」，於是我就住了五天的院，如此折騰三、四次。其中一次檢查沒發現心臟問題，反而發現我泌尿系統感染，吊了點滴消炎，我卻對其中一種藥過敏，因而昏迷不醒兩天，真的走在了死亡的邊緣。出院時女兒說：「你是自己嚇自己害的。」

一轉眼我八十三歲了，我開始整理東西，一張一張地撕照片，經過一天苦思後，我對兒子說：「我們去買塊墓地吧，我不要把骨灰到處撒，特別是大海，我怕水……。」兒子好像早有準備，立刻說：「不說這些，過好每一天。」我只好立刻閉嘴。

還有兩個月我就八十四歲了。這些天我感覺還好，除堅持鍛鍊外，聽得進幾乎所有對我身心健康有益的話，做一些絕不傷害身體的事。

我每天都去聖荷西（San Jose）的活動中心吃早餐或午餐，每周二、周四上午的鍛鍊，每人發兩瓶水握在手裡做動作，一開始我真舉不動，也怕累壞了自己的心臟，但慢慢地也適應了。我還養了三、四十盆花，每天澆水施肥，和它們共同努力奮鬥。

在忙忙碌碌的每一天，我並沒忘記死亡，但我想了許多辦法克服，其中幫助最大的是確立信仰和調整心態。年輕時我一沾枕頭就睡，但今年失眠嚴重，噩夢連連；這幾個月，我除了吃有助於安眠的維他命和降血壓藥外，就一遍遍地重複禱告，直到安睡。我對上帝保證：忘記昨天，過好今天，明天交由上帝掌管。第二天起床時我先感謝上帝，再開始忙碌的一天。

我相信誰也不想離開這個世界，但變老不可逆，死亡不可免，雖然可怕，但必須接受現實。我也很捨不得自己擁有的一切，但上帝在保佑我，明天由祂掌管，我們只需努力奮鬥，互相鼓勵前行。

九一一 保險 聖荷西

上一則

振大環球許公任穩賺強策略 立於不敗

延伸閱讀

AI數據中心崛起 聖荷西恐消耗3倍能源 誰來埋單？

AI數據中心崛起 聖荷西恐消耗3倍能源 誰來埋單？
8910萬收購酒店改建學生公寓 產權移轉聖荷西州大

8910萬收購酒店改建學生公寓 產權移轉聖荷西州大
聖荷西綠色補貼 從電動吹葉機改為家用熱泵

聖荷西綠色補貼 從電動吹葉機改為家用熱泵
聖荷西凌晨連15槍響 3男受傷、1人喪命

聖荷西凌晨連15槍響 3男受傷、1人喪命

熱門新聞

（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族(上)

2025-12-16 01:00

母親的帳本

2025-12-12 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

親愛的郭大姨(上)

2025-12-13 01:00
雲門舞者「低眉斂目」的神態，來自熊衛傳授的呼吸吐納。（圖／劉振祥攝影，林懷民提供）

熊老師，昨晚我看到你跳舞

2025-12-14 01:00

從「沉默的榮耀」說起

2025-12-11 01:00

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」