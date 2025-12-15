我的頻道

隱居

我住在洛杉磯（Los Angeles）郊區的一個老舊社區裡，後院整理規畫成菜園，閒暇之餘種了一些蔬菜。洛杉磯全年氣候相對溫和，冬季沒有降霜飄雪，一年四季都可以種菜，不同的季節就種植不同的蔬菜。俗話說隔行如隔山，想當城市農夫，也要經歷學習和失敗的過程，植物各有不同的生長條件，因應不同季節也有不同的種植方法。經過不斷地嘗試摸索，並上網搜尋資料，終於看到院子裡的新鮮蔬菜綠意盎然，生機勃勃，空中飄著泥土清香，有著滿滿的成就感。

華人朋友給了我一些冬瓜種子，我就開始嘗試種冬瓜，但前兩年都以失敗告終。第一年一個冬瓜都沒結，第二年只收成了一個小冬瓜，到了第三年，終於收成了大冬瓜。我學到了兩個種冬瓜的訣竅，第一是先要處理土壤，掘鬆翻土，除去土裡的礫石，加入有機堆肥攪拌摻在裡面，堆肥是收集了枯枝落葉做出來的。第二是冬瓜苗長出來以後，不讓它爬上任何架子，先讓藤蔓爬行一些距離後，再使其爬上架子。在地上爬行的藤蔓會往土裡生根，長出一些鬚根出來，在澆水的時候，地面上藤蔓的根愈多，吸取的水分愈多，枝葉就會更肥碩健康，能長出大冬瓜。

冬瓜會長出很大的黃花，有雌雄之分，母花才會結冬瓜，判別花的雌雄很容易，公花是孤伶伶的一朵，而母花的下方則是粗粗的花柄，準備受精以後結冬瓜的。我看到視頻中有人拿著毛筆沾著公花的花蕊後，再去觸摸母花的花心，替母花受精。我的冬瓜開花時，有好多小蜜蜂在花蕊間鑽進鑽出採花蜜，小蜜蜂就已經幫忙給花朵受精了。

八月中的時候開始結冬瓜，十二月就可以收成了。冬瓜的外皮有一層白色粉末狀的蠟，稱為「白霜」，這是冬瓜保護外層的皮層，防止冬瓜內的水分蒸發。冬瓜隨時都可以採收吃食，但是完全成熟的冬瓜，要等外層完全被白霜覆蓋，成熟的冬瓜可以儲存好幾年而不改新鮮度。冬瓜的外層長滿了小刺，手摸冬瓜時，會被刺得很痛，這是冬瓜天生保護自己，不致遭受外界蟲咬的防護方法。

冬瓜有不同品種，有一種是長圓形，我種出來的是圓球形的。冬瓜太大了，以致藤蔓吃不住重量會掉下來，所以在生長過程中，要把冬瓜的柄綁在架子上固定住。我採收的冬瓜一個比一個大，最小的比籃球還要大一些，共收穫了十二個，覺得很驕傲。

我們每個月切開一個冬瓜，所以整整吃了一年，冬瓜外面長滿了白霜保護，放個一兩年都沒有問題。因為冬瓜太大了，切開一個冬瓜後，就要分送給附近的兩三家華人，不然我們也吃不了，冰箱也沒有足夠的空間可以儲存。切開冬瓜前要戴著手套，拿著紙巾，先把冬瓜外面的白霜和小刺全部擦掉，才能直接去摸冬瓜。

我們家有三種冬瓜的簡單作法，第一種是冬瓜排骨湯，排骨加薑片在熱水裡煮上三十分鐘，冬瓜去皮切塊，丟入湯裡，再煮上三十分鐘就可以了。第二種是清淡口味的清炒冬瓜，冬瓜去皮切薄片，先在鍋裡倒油，油熱了以後，加入蒜瓣爆香，然後將冬瓜片丟進去，炒一下就好了。第三種是清蒸香菇冬瓜，把乾香菇泡水，冬瓜去皮切成片狀，在蒸盤裡均勻舖平，香菇鋪在冬瓜上面，加上一些薑片，在電鍋裡蒸個十五分鐘就可以了。

洛杉磯

生養是一條河（二八）

