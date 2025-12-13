經過二十五個小時的長途飛行，我們終於在當地時間下午五時三十分左右抵達南非 的開普敦（Cape Town），正式展開期待已久的非洲狩獵之旅。這趟旅遊將跨越四個國家：南非、波札那、辛巴威和史瓦濟蘭。

開普敦的機場不大，入境手續簡便，辦事效率挺高的，工作人員面帶笑容，態度很友善，一下子使我感覺很安心。這時是南非的初冬，才下午五時半，天色已經暗了，天氣冷而且還下著大雨。入境時看到機場牆上寫著「Welcome to the Mother City」，頓時不知何因，上網一查，原來開普敦是南非最古老的城市，同時也是西歐殖民者在非洲南部建立的第一個據點，扮演了向內陸擴張的基地，就像母親孕育生命一般，故而被稱為母親城（Mother City）。

以前每當聽到奴隸這詞，自然會想到來自非洲的黑奴，可沒想到參觀了開普敦的馬來區（Bo Kaap）時才知道，除了非洲，在十七世紀的奴隸販賣期間，荷蘭人在印尼也抓了很多馬來人販賣到南非，這些馬來人就在Bo Kaap定居下來，與當地人通婚，其後裔成為南非的有色人種。Bo Kaap曾經是一個種族隔離區，是開普敦馬來文化的歷史中心，其特點就是社區裡的鮮艷房子和畫廊，每天都吸引許多遊客前來觀光；不過現在Bo Kaap的馬來裔已經寥寥無幾。

在開普敦的高速公路旁，也可看到南非白人政府執行種族隔離政策下的產物：隔離區。當時的白人政府將黑人全部趕離市區，集中在郊外的貧民窟，裡面沒有廁所，水電也很缺乏，很多人付不起電費 ，因此偷電的情況也很嚴重。如今白人政府被推翻多年，種族隔離政策也早已廢除，但到現在這些貧民窟依然存在，裡面還是住著無數家庭，生活並沒有得到改善。導遊說，黑人當家後，富了很多當官的人，但下層的老百姓生活依然貧苦。

好望角（Cape of Good Hope）位於非洲大陸西南最南端，以暴風雨和波濤洶湧的海面而聞名。開普半島（Cape Peninsula）沿途風光非常漂亮，蔚藍海水、美麗山峰還有幽靜港灣，景色有點像南加州 聖地牙哥的洛馬角（Point Loma），但更為優美。沿途偶爾看到野生的鴕鳥和羚羊，是我所見過最漂亮的海邊公路。

站在西非最南端的好望角，當眼前看到峭壁懸崖下波濤洶湧的海水，心裡感到極為興奮，我第一次去三亞的天涯海角時也有如此的感受。

開普敦最有名的景點就是桌山（Table Mountain )，它不僅是開普敦的地標，也是被公認為世界新的七大自然奇觀之一。這裡的纜車很特別，一邊上去會一邊旋轉，讓遊客能以三百六十度觀賞四周的風景。這種旋轉纜車世界只有三個地方有，一個是在瑞士，另一個就在加州的棕櫚泉（Palm Spring）。我們的運氣不錯，昨天還是大霧強風迫使纜車關閉的天氣，今天卻是陽光普照、萬里晴空，給這次開普敦旅遊畫下完美的句點，不留下一點遺憾。陡峭的懸崖、碧藍的海水、雪白的浪花，偶爾還看到幾隻長得像兔子的非洲蹄兔，這一切構成一幅美麗的圖畫，真是讓遊客大飽眼福，流連忘返。