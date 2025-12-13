我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

開普敦見聞

史昌國
聽新聞
test
0:00 /0:00

經過二十五個小時的長途飛行，我們終於在當地時間下午五時三十分左右抵達南非的開普敦（Cape Town），正式展開期待已久的非洲狩獵之旅。這趟旅遊將跨越四個國家：南非、波札那、辛巴威和史瓦濟蘭。

開普敦的機場不大，入境手續簡便，辦事效率挺高的，工作人員面帶笑容，態度很友善，一下子使我感覺很安心。這時是南非的初冬，才下午五時半，天色已經暗了，天氣冷而且還下著大雨。入境時看到機場牆上寫著「Welcome to the Mother City」，頓時不知何因，上網一查，原來開普敦是南非最古老的城市，同時也是西歐殖民者在非洲南部建立的第一個據點，扮演了向內陸擴張的基地，就像母親孕育生命一般，故而被稱為母親城（Mother City）。

以前每當聽到奴隸這詞，自然會想到來自非洲的黑奴，可沒想到參觀了開普敦的馬來區（Bo Kaap）時才知道，除了非洲，在十七世紀的奴隸販賣期間，荷蘭人在印尼也抓了很多馬來人販賣到南非，這些馬來人就在Bo Kaap定居下來，與當地人通婚，其後裔成為南非的有色人種。Bo Kaap曾經是一個種族隔離區，是開普敦馬來文化的歷史中心，其特點就是社區裡的鮮艷房子和畫廊，每天都吸引許多遊客前來觀光；不過現在Bo Kaap的馬來裔已經寥寥無幾。

在開普敦的高速公路旁，也可看到南非白人政府執行種族隔離政策下的產物：隔離區。當時的白人政府將黑人全部趕離市區，集中在郊外的貧民窟，裡面沒有廁所，水電也很缺乏，很多人付不起電費，因此偷電的情況也很嚴重。如今白人政府被推翻多年，種族隔離政策也早已廢除，但到現在這些貧民窟依然存在，裡面還是住著無數家庭，生活並沒有得到改善。導遊說，黑人當家後，富了很多當官的人，但下層的老百姓生活依然貧苦。

好望角（Cape of Good Hope）位於非洲大陸西南最南端，以暴風雨和波濤洶湧的海面而聞名。開普半島（Cape Peninsula）沿途風光非常漂亮，蔚藍海水、美麗山峰還有幽靜港灣，景色有點像南加州聖地牙哥的洛馬角（Point Loma），但更為優美。沿途偶爾看到野生的鴕鳥和羚羊，是我所見過最漂亮的海邊公路。

站在西非最南端的好望角，當眼前看到峭壁懸崖下波濤洶湧的海水，心裡感到極為興奮，我第一次去三亞的天涯海角時也有如此的感受。

開普敦最有名的景點就是桌山（Table Mountain )，它不僅是開普敦的地標，也是被公認為世界新的七大自然奇觀之一。這裡的纜車很特別，一邊上去會一邊旋轉，讓遊客能以三百六十度觀賞四周的風景。這種旋轉纜車世界只有三個地方有，一個是在瑞士，另一個就在加州的棕櫚泉（Palm Spring）。我們的運氣不錯，昨天還是大霧強風迫使纜車關閉的天氣，今天卻是陽光普照、萬里晴空，給這次開普敦旅遊畫下完美的句點，不留下一點遺憾。陡峭的懸崖、碧藍的海水、雪白的浪花，偶爾還看到幾隻長得像兔子的非洲蹄兔，這一切構成一幅美麗的圖畫，真是讓遊客大飽眼福，流連忘返。

南非 加州 電費

上一則

作家珍奧斯汀250歲冥誕前夕 專家尋找解開死因之謎的線索

延伸閱讀

南非遭G20主席國美國封殺 表明將缺席1年活動

南非遭G20主席國美國封殺 表明將缺席1年活動
川普控南非侵犯白人人權 不邀請參加明年邁阿密G20峰會

川普控南非侵犯白人人權 不邀請參加明年邁阿密G20峰會
美國明年主辦G20 派低階官員交接 遭南非以1理由拒絕

美國明年主辦G20 派低階官員交接 遭南非以1理由拒絕
不顧美抵制 南非G20峰會打破傳統 一開幕就發宣言

不顧美抵制 南非G20峰會打破傳統 一開幕就發宣言

熱門新聞

圖／王幼嘉

出走的丈夫（二）

2025-12-06 01:00

出走的丈夫（四）

2025-12-08 01:00

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

2025-12-05 01:02
（圖／甘和栗路）

那些突然消失的人

2025-12-06 01:00
圖／王幼嘉

出走的丈夫（一）

2025-12-05 01:00
已故作家李敖位於大安區敦化南路上的故居因都更將於明年底拆除，其子李戡近日也將位於敦化南路上的故居改造成書房展覽。（記者黃義書／攝影）

李敖故居明年底拆除 上萬冊藏書曝光 質詢催淚瓦斯重現江湖

2025-12-08 00:40

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控