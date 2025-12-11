那是個陽光明媚的午後，我到家附近的Nordstrom Rack買衣物。結帳時抬頭一看，不禁怔住了——收銀台後站著的，竟是鄰居家女兒枚。她已出落得亭亭玉立，精緻的妝容，杏仁般的眼睛裡盛著盈盈笑意。我們已有數年未見，乍一看已是個成熟的大姑娘，可細看時，那精心描摹的眼線底下，依然跳動著未脫的稚氣。

「嗨，我下周六結婚。」她一邊掃碼一邊說，聲音輕快如鈴。十九歲的姑娘告訴我，她早已從父母家搬出，和未婚夫在西雅圖 （Seattle）肯特區租了房子。「靠這份工作，能過得挺好。」她說這話時，下巴微微揚起，像個剛剛學會飛翔的小鳥。臨別時，她又輕聲添了句：「我爸媽其實挺想我的。」這話說得輕，卻在我心裡盪開一圈漣漪。

我是看著枚長大的。記得她剛被鄰居大衛夫婦從中國收養回來時，還是個裹在鵝黃色襁褓裡的小嬰兒。那時大衛說，從南京福利院接回這個健康的女嬰，很不容易。因為生著與我們一樣的黑頭髮黑眼睛，小枚時常來我家串門。大衛曾希望我教她中文，可這孩子一上小學就只肯說英文了，那些方方正正的中國字，到底沒能留住一個小姑娘的心。

枚十六歲時戀愛了。大衛說起這事就嘆氣：「明明很聰明，偏偏早早交了男朋友。」那些日子裡，常見她騎著摩托車在坡道上飛馳，夕陽西下時，兩個年輕人並肩坐在坡道盡頭，直到暮色四合才依依惜別。她用打工賺的錢買了新衣、摩托車，後來甚至攢出一輛二手紅色跑車，每當那抹紅色在坡道上掠過，我就為大衛捏一把汗。有一次，大衛站在路邊苦笑：「沒想到女兒這麼難養。」我只能寬慰他，孩子自立早也是好事，只要不走歪路就好。

有次大衛試圖和她談心，她卻只是低頭擺弄手機，冷冷地說：「你們根本不懂我。」那一刻，大衛的眼裡閃過一絲無奈，卻還是輕輕拍了拍她的肩膀。

大衛夫婦在將三個兒子送入大學後，才收養了枚。枚上中學時，他們又從上海收養了一個殘疾女孩，那孩子永遠長不高，十歲的年紀卻只有四、五歲的身量，好在聰明伶俐。我曾對枚說：「你可以教妹妹英文，妹妹教你中文。」青春期的枚翻了個白眼，那句「I don't care」說得乾脆俐落，那神情我至今仍記得。

後來，儘管枚對妹妹要教她中文的心意不屑一顧，但有一次我撞見她偷偷幫妹妹補習英文，語氣雖不耐煩，眼神卻藏不住當姊姊的責任。

如今聽說她要結婚，我在意外之餘也送上祝福，想來枚在成家後，自會多幾分成熟。儘管生活從未十全十美，但大衛夫婦的愛心著實令人敬佩。有一次大衛對我說，希望小女兒能好好上學，將來讀大學，如今我才懂得，他們當年收養兩個女孩，圖的不是別的，而是給予那些被遺忘的孩子一個家。這種無私的愛，值得每一個人敬重。

大衛告訴我，婚禮那天，枚穿著潔白的婚紗走到他們面前，遞上一封中英文感謝信。大衛接過信時，手微微顫抖，眼眶泛紅。枚輕聲說：「謝謝爸媽給了我一個家。」那一刻，禮堂裡的燈光也格外溫柔。

時光如坡道上的風，掠青蔥為秋色，染雙鬢成霜雪，卻始終拂不去生命深處扎根的暖意。枚如今已不再是那個需要大衛夫婦時時牽掛的小姑娘，她靠自己的雙手支付房租，甚至開始攢錢計畫未來。她就像坡道旁的小樹，在大衛夫婦的呵護下，終於長出了自己的方向。