兩年前檢查眼睛時，醫師告知我的白內障情況還好，暫時不需要動手術，但需要每年檢查。也因事情多，沒放在心上，心想反正還不到動手術的情況，壓根就忘記此事。

於是，兩年中都在迷糊中度過，不論開車、走路、看書和買菜，戴著眼鏡也都還可以看得清楚。雖然戴著眼鏡有時也不方便，天熱時眼鏡老是往下滑，或者吃熱食時眼前一片模糊，常是順手摘下眼鏡，只有在需要看仔細的時候才會把眼鏡戴上。

當然，在看人看物時常有看不清楚的糗事，自以為是某人就和對方打招呼，等走近一看才知道認錯人了；有時別人和我揮手，誤以為是對其他人揮手而不理，也就失禮了；買水果時常看不清好壞就帶回家。即便如此，我還是能不戴眼鏡就不戴。

也因為這樣，我出門旅遊鬧出不少笑話，其中最尷尬的是今年年初去越南 旅遊順道回台灣，我和朋友JJ第一次到高雄美術館，剛進去就感受到涼爽的空氣，工作人員熱心地向我們問好及解說館內方向。因為是第一次來，我想著先方便一下，再悠閒地去欣賞藝術創作。

當我進入廁所時，只覺得室內光線稍暗，方便完畢後卻找不到沖水按鈕，只見右下方有幾個按鈕，我睜大眼睛想看清楚按鈕的功用，但依然模糊不清，只好隨手按一個。老天，突然鈴聲大作，在外等我的朋友急忙跑進來，接著幾名工作人員也衝來看發生什麼事？我嚇了一大跳，搞不清楚怎麼回事，後來才知道按到了緊急按鈕，大夥在驚慌中才知道原來是一場誤按烏龍。

JJ早已知道我有白內障，提醒我回美國後一定要去檢查眼睛。經過這場旅遊鬧笑話，我回到加州聖蓋博 （San Gabriel）後第一件事情就是預約眼科，醫師宣布是需要動手術的時候了。在等待的日子裡，我常想：我的眼睛原本是清晰的世界，突然變成了一幅模糊的畫面，雖然看不清楚世界，但也能讓醜女變美女、醜男變俊男，濛濛的不也很好嗎？當然，醫師告訴我白內障的手術治療是很簡單的事情，不過在此之前，我得好好享受這段模糊期。