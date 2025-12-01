夏夜，我們輾轉來到華盛頓（Washington）市中心的海軍陸戰隊軍營。建於一八○一年的這座軍營，是全美最古老的現役軍營，厚重的紅磚牆在燈光下泛著溫潤的光澤，像一名沉默的守望者。自一九五七年以來，每年夏季的周五夜晚，這裡舉辦的盛典，成為首都夏夜最具代表性的儀式。

軍營門口早已人頭攢動：有坐在輪椅上的老兵，有身著正裝的賓客，有背著相機的遊客，更多的是扶老攜幼的祖孫。在陸戰隊員的引領下，我們緩緩步入營區，草坪碧綠如毯，筆直的甬道在暮色中閃著微光。當晚的貴賓是美國國防部 副部長范博格，由陸戰隊副司令馬霍尼上將主持盛典。

八時四十五分，一名號手登上屋頂，號角聲畫破暮色，拉開典禮序幕。緊接著，被譽為「總統專屬」的海軍陸戰隊軍樂隊整齊入場，管樂與鼓點層層疊起，聲浪滾滾，鼓點彷彿與我的脈搏交融，使我心情激動萬分。

緊隨其後的是儀仗隊。陸戰隊軍旗在燈光下獵獵作響，戰士們手握鋼槍，目光如炬，動作整齊畫一，鏗鏘有力。全場觀眾靜悄悄地等待著下一刻無聲操槍排的登場。

只見二十四名戰士出列，領隊的第一把槍枝猛然轉動，隨即兩手一換，一手穩穩接住槍身，另一手「啪」地拍在腿側，清脆有力；緊接著「咚」的一聲，槍托重重擊地。頃刻間，二十四把槍枝高高舉起，在燈光下翻飛閃爍，托槍、拋槍、接槍，動作精準，接槍聲與踏步聲交織成一曲無聲的交響樂 。

隨即，兩名戰士慢慢地走向場地中央，面對面站定後，同時將槍枝拋起，刺刀在空中畫出兩道銀白弧線，瞬間交錯。就在觀眾心口一緊時，他們竟毫不猶豫地將槍枝收於身旁。又一剎那，各自的槍從後背拋出，刀鋒貼著頭頂掠過，這時，我提著的心像要跳了出來，只見他們已經穩穩接住槍托，動作乾脆俐落，全場響起低聲讚嘆。

緊接著，難度愈來愈大，節奏愈來愈快。最後，全排戰士同時舉槍、同時轉腕，動作快如閃電，「轟」的一聲，槍托齊齊砸地，震聲令空氣為之一顫，連時間都隨之停滯。戰士們昂然挺立，儼如佇立的雕像。全場掌聲如雷，喝采聲與歡呼聲直衝夜空。

又一陣震撼心魄的鼓聲驟然響起——司令部鼓號隊最後登場。鼓聲、號聲、鐃鈸聲直上雲霄，時而急促如驟雨，時而舒緩如遠潮，整個軍營在音樂洪流中震顫。當奏到「與英雄同行」時，三門禮炮齊鳴，炮聲震徹天際。

夜幕低沉，「海軍陸戰隊隊歌」再次奏響，觀禮席上的現役與退伍軍人肅立敬禮，全場觀眾無一不起身致敬。那一刻，我再也控制不住，淚水奪眶而出。從一七七五到二○二五，兩個半世紀的榮光與犧牲，都在這一刻匯聚。那莊嚴的旋律，不僅是向當晚的軍人致敬，更是對海軍陸戰隊兩百五十年輝煌歷史最深情的禮讚。