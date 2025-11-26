我的頻道

提及冰島（Iceland），很多人都會想到藍湖（Blue Lagoon）和極光，我們五月下旬到冰島，當時夜晚時間只有三個小時，看不到極光，但有機會去藍湖泡溫泉，很是滿足。

車子開往藍湖的路上，兩旁全是火山熔岩，臨近湖區時，我們看到有一道比車子還高、兩端見不到頭的牆。據導遊說，二○二三年年底，附近一座火山爆發，政府除了疏散民眾和旅客之外，為了防止熔岩進一步流向藍湖區，築起了這道高牆。據說，當時的工作人員全天二十四小時待命，依火山熔岩噴發狀況與流向，決定是否需要更進一步把這道牆加高。

進入藍湖區，我們看到斯瓦特森基（Svartsengi）地熱發電廠，該廠利用高溫地熱水發電，多餘的熱水排出後，形成現今藍湖的人工溫泉湖。湖水全年溫度一直保持在攝氏三十七到三十九度，因為水裡含有大量的二氧化矽、硫磺和其他礦物質，在陽光照射下，湖水看起來是牛奶藍的顏色。湖的周邊熔岩上，我們還看到不少暗綠色的苔蘚。

我們換上泳衣後，進入由淺而深的溫泉池裡。不太會游泳的我，在齊肩的湖水下，起初有點怕怕的，所幸有同行旅友的陪伴，膽子漸漸變大，慢慢開始享受藍天白雲下溫潤柔滑的泉水。

我們在三溫暖房和蒸汽房待了一會兒後，就先到湖邊的「面膜吧」，將有潤滑皮膚功效的矽泥面膜抹在臉上，然後到另一端的酒吧點了一杯飲料。每個人人手一杯，相互看著彼此塗抹硅泥的白色臉龐，忍不住會心一笑。

離開藍湖回旅館的車上，我覺得臉上滑潤、全身舒暢無比，當想閉上眼睛休息時，忽然想起我和母親第一次在北投洗溫泉浴的情景。那是我念小學五年級，和爸媽搬到北投後的事情。有一天，母親聽鄰居說，北投鎮公所附設一個大眾溫泉浴池後，就帶著我去見識一下。在溫泉池裡，當母親用溫泉水和肥皂幫我洗頭時，突然發現，我滿頭的頭髮糾結在一起，怎麼弄都分不開。母親雙手無措，不知道該如何是好的時候，身旁一名好心太太遞給她一些皂莢，拜皂莢所賜，母親輕鬆地解決肥皂碰到硫磺溫泉，使頭髮糾結在一起的問題。

此次藍湖之行，讓我想起已過世三十多年的母親帶我去洗溫泉浴的有趣往事，真好。

冰島 牛奶

