前幾天，一個好朋友打電話來，談完正事後，我們閒話家常。她興奮地說：「女兒年底就要生了，我要當阿嬤了。」語氣中滿是期待與喜悅。我立刻恭喜她，她問我：「當阿嬤是什麼感覺？」我笑著回答：「非常快樂，非常幸福。」剛好先生在一旁，我便順口問他：「當阿公是什麼感覺？」他笑開懷地說：「我可以盡情寵愛孫子孫女，陪他們一起玩，讓我覺得自己年輕了許多。」

她的喜訊讓我回想起我們初為阿公阿嬤的那段時光。

十一年前，我和先生從南加州 的橙縣 （Orange County）出發，開了九個小時的車，來到北加州的沙斯達縣（Shasta County），抵達女兒與女婿的家中，迎接我們的第一個孫女。當我們第一次抱起她時，內心湧現出難以言喻的感動與幸福。從那一刻起，我們正式成為阿公阿嬤，人生也展開了全新的篇章。

那段日子，我憑著過往的育兒經驗，陪伴剛升格為新手爸媽的女兒與女婿，一步步學習照顧新生兒。從餵奶、拍嗝到哄睡，我用心參與每一個細節，只為幫助他們逐漸建立信心，從容面對育兒帶來的挑戰。為了讓女兒安心坐月子、好好調養身體，我用電鍋自製滴雞精；先生則貼心準備營養豐富的餐點，只希望她能早日恢復元氣，迎接嶄新的生活與身分轉變。

看著孫女一天天長大，心中充滿喜悅。每當她哭鬧難眠時，我會輕輕抱著她，哼唱當年哄女兒入睡的莫札特搖籃曲，不久，她就在熟悉的旋律中安然入夢。女兒笑著說：「要不要錄下阿嬤的歌聲？以後她睡不著時，就可以播放給她聽。」

記得孫女四個月大時，總喜歡把抓到的東西往嘴裡塞，每當看到這情況，我就緊張地說「No」，女兒提醒我，制止時要說明原因，例如「這不是用來咬的」，沒想到孫女學會說話後，第一句竟然就是「No」，什麼事都說「No」，讓全家笑成一團。女兒打趣地說：「這可是阿嬤教的。」

如今，我們已有兩個孫女和一個孫子。陪伴他們成長，聽著他們的笑聲和童言童語，是最單純卻也最深刻的快樂。每當他們叫我們「阿公」、「阿嬤」，或緊緊抱著我們說「我愛你，阿公」、「我愛你，阿嬤」時，那份幸福真摯而動人。他們帶來無數驚喜與喜悅，也讓我們重新學會欣賞那些看似平凡卻最珍貴的時光。

雖然兩家相距近六百英里，但這段距離從未拉遠彼此的心。我們每年見面兩次：一次是我們北上探望，一次是他們南下共度暑假。每次相聚都讓祖孫之間的感情更加深厚，而每次道別，總是滿懷不捨與牽掛。

平日裡，我們靠著家庭群組分享生活點滴。女兒與女婿經常傳來孫子孫女的照片與影片，讓我們即使不在身邊，也能參與他們的成長。有時，四歲的孫子聽到媽媽在和我們講電話，會跑來喊「阿公」、「阿嬤」，搶著跟我們說話，讓我們內心充滿溫暖與感動。

最近，身邊不少朋友也陸續升格為阿公阿嬤，想到他們懷裡抱著小寶寶，臉上洋溢幸福的笑容，我由衷為他們感到高興。願每個小寶貝都健康快樂地成長，也祝福所有阿公阿嬤，都能享受與孫子孫女相處的甜蜜時光，收穫滿滿的愛與歡笑。