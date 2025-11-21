我們住在新澤西州 （New Jersey）中部，距離最近的大西洋海岸僅有半個小時車程，先生和我都已退休，經常到附近的咖啡 館品嘗各類咖啡和精緻餐點。我們最常光顧的是一家休閒連鎖餐廳，顧客在前台點餐付款以後，廚房就開始準備餐點。他們有當日烘焙出爐的各色麵包、新鮮脆嫩的生菜沙拉，還有我喜歡的咖啡。餐廳內環境整潔，座位寬敞，還有縈繞耳旁的歡娛音樂，讓我感覺像是在郵輪上度假。

這天，我和先生坐在靠窗邊的座位，見朋友大衛走了進來，他揮手和我們打招呼，然後拉出椅子準備坐下，當他低頭見到地毯上有兩小片紙屑時，竟毫不猶豫地彎下腰去，把紙屑撿了起來，再大步走向角落的垃圾桶，把紙屑扔了進去。說真的，我對他很是佩服，要知道我們年齡相仿，都是坐八望九的耄耋之人了，他的身段竟能如此敏捷。再者，這是在餐廳裡，我們是顧客，沒有必要彎腰去撿拾地毯上的紙屑，但是他做得這麼理所當然，就像是在自己家裡似的。

在我的斜前方有一對母子，他們已經吃完早餐，只見母親輕聲對孩子說著話，年紀約五、六歲的孩子小心翼翼地把桌上的麵包屑，用紙巾收攏放入托盤裡，再歪著頭看看桌面是否還有殘渣，那模樣實在可愛。做母親的嘉許地摸摸他的頭，兩人站起來，把椅子推近桌子，該名母親把疊在一起的兩個紙杯遞給孩子，然後端起托盤，母子倆手牽手往餐具回收站走去。我不由得微笑，和那男孩揮揮手，以示讚美。

凡是來這裡用餐的顧客，幾乎都會在離開以前把杯盤收攏、將桌面擦拭乾淨。不過也有例外，我曾經見到兩名年輕女子，她們長髮披肩，衣著時髦，在說說笑笑吃完飯後，就拍拍手起身走了，留下滿桌用過的紙巾、紙杯等垃圾，那天的顧客很多，座無虛席，不久進來兩名年長男士，他們四處張望，在沒有其他選擇之下，只好站在那杯盤狼藉的桌前，等了好幾分鐘才有服務人員過來將桌面擦拭乾淨。如果換作是我的話，必會立刻轉身離去，因為這太影響食欲了。

笑談之中用餐完畢，我們習慣地用紙巾擦拭一下桌面，站起來把座椅推回原位，端起放著紙巾、紙杯的托盤走到餐具回收處，再用紙巾把托盤擦拭乾淨，分類擺好。

我們互道再見，朝大門方向走去，經過一對正在進餐的老人，老先生不小心把三明治裡的一片酪梨 掉到餐桌下面的地毯上，老婦人見狀，二話不說彎下腰去用紙巾將那片酪梨撿了起來，放在盤子邊上，老先生似乎才意識到是自己的大意，腆靦地笑笑。

我們喜歡在這個乾淨整潔的餐廳用餐。顧客在餐後隨手擦拭或清理一下，讓下一個顧客有乾淨的座位享受美食，同時可以減輕工作人員的負擔，這是為別人著想，自己也會更加快樂。