我們從華盛頓（Washington）出發，夜宿德拉瓦州 的一家賓館，第二天參觀了名聞遐邇的長木花園（Longwood Gardens）。

長木花園鄰近德拉瓦州，這是一個很小的州，該州的發展跟一個從事經濟活動而取得財富實力、名叫杜邦的人密切相關。

杜邦家族事業的杜邦公司以炸藥製造起家，兼營化工產品、油漆、塑料，除了把國外研製的產品（如橡膠、玻璃紙、丙烯酸、聚乙烯）引進美國之外，還開發了人造橡膠、尼龍等產品。歷經七代傳承，杜邦家族獲得了巨大的財富和商業利益，擁有大量土地，也建起了集住宅和花園於一體的私人園區。

長木花園占地面積很大，一眼望去，映入眼簾的大片綠地都是花園的地界，甚至擁有幾面山坡和一條小溪。山坡上一片碧綠，小溪翻著白浪，嘩嘩地流向山外。花園裡有不少珍稀的樹木和花草，其中不少是我過去未曾見過的，有的駝背彎腰，奇形怪狀；有的不是在樹幹上長出圓形的菌類，就是在幹體上開花結果；有的花草美麗誘人，但一接觸就會中毒紅腫；有的花葉特別敏感，稍稍觸摸一下，就會閉合起來。沙漠岩石間生長出的仙人掌，不僅形狀各異，花色也不盡相同。在一個低矮處有個水塘，裡面的荷葉形狀奇特，只浮在水面，看不見枝幹。園內花木品類繁多，單是蘭花就有二百多個品種。

整座公園空氣新鮮，環境宜人，孩子們高興地在這裡遊玩，大人們也流連忘返。我們在外面玩了許久，才進到室內。

這棟建築基本上保持著當年的陳設，難得的是，我在這裡見到了管風琴。以往只在書上看過管風琴，但這種樂器是什麽樣子？怎麼使用？效果如何？全無實際概念，沒想到這次在這裡居然見到多年前就想一見的樂器。原來它是一個相當複雜的音響系統，除了像鋼琴那樣的鍵盤，還需配備一個很大的樂池，樂池裡安裝著有點像中國的笙那樣長短高低不同的樂管，琴手在鍵盤上演奏樂曲，樂聲就從樂管裡傳出。經過放大後，聲音很響亮，氣勢格外恢弘。樂池外有一尊塑像，據說是一名當年來自中國上海的鍵盤手演奏管風琴的情景。這個景象訴說了中美之間一樁音樂軼事，情境頗為動人。