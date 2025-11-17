我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

參觀長木花園

牛牧
聽新聞
test
0:00 /0:00

我們從華盛頓（Washington）出發，夜宿德拉瓦州的一家賓館，第二天參觀了名聞遐邇的長木花園（Longwood Gardens）。

長木花園鄰近德拉瓦州，這是一個很小的州，該州的發展跟一個從事經濟活動而取得財富實力、名叫杜邦的人密切相關。

杜邦家族事業的杜邦公司以炸藥製造起家，兼營化工產品、油漆、塑料，除了把國外研製的產品（如橡膠、玻璃紙、丙烯酸、聚乙烯）引進美國之外，還開發了人造橡膠、尼龍等產品。歷經七代傳承，杜邦家族獲得了巨大的財富和商業利益，擁有大量土地，也建起了集住宅和花園於一體的私人園區。

長木花園占地面積很大，一眼望去，映入眼簾的大片綠地都是花園的地界，甚至擁有幾面山坡和一條小溪。山坡上一片碧綠，小溪翻著白浪，嘩嘩地流向山外。花園裡有不少珍稀的樹木和花草，其中不少是我過去未曾見過的，有的駝背彎腰，奇形怪狀；有的不是在樹幹上長出圓形的菌類，就是在幹體上開花結果；有的花草美麗誘人，但一接觸就會中毒紅腫；有的花葉特別敏感，稍稍觸摸一下，就會閉合起來。沙漠岩石間生長出的仙人掌，不僅形狀各異，花色也不盡相同。在一個低矮處有個水塘，裡面的荷葉形狀奇特，只浮在水面，看不見枝幹。園內花木品類繁多，單是蘭花就有二百多個品種。

整座公園空氣新鮮，環境宜人，孩子們高興地在這裡遊玩，大人們也流連忘返。我們在外面玩了許久，才進到室內。

這棟建築基本上保持著當年的陳設，難得的是，我在這裡見到了管風琴。以往只在書上看過管風琴，但這種樂器是什麽樣子？怎麼使用？效果如何？全無實際概念，沒想到這次在這裡居然見到多年前就想一見的樂器。原來它是一個相當複雜的音響系統，除了像鋼琴那樣的鍵盤，還需配備一個很大的樂池，樂池裡安裝著有點像中國的笙那樣長短高低不同的樂管，琴手在鍵盤上演奏樂曲，樂聲就從樂管裡傳出。經過放大後，聲音很響亮，氣勢格外恢弘。樂池外有一尊塑像，據說是一名當年來自中國上海的鍵盤手演奏管風琴的情景。這個景象訴說了中美之間一樁音樂軼事，情境頗為動人。

德拉瓦州

上一則

台德交流新突破 高市圖書館和德國簽署MOU 為城市書展揭序幕

延伸閱讀

輝瑞與諾和諾德搶減重藥商機 新創公司競購戰升溫

輝瑞與諾和諾德搶減重藥商機 新創公司競購戰升溫
澳研究：這歲數以上 聽音樂可降低近40%失智風險

澳研究：這歲數以上 聽音樂可降低近40%失智風險
雲林油漆師傅即興彈鋼琴...影片近百萬人看 他揭：為阿嬤學的

雲林油漆師傅即興彈鋼琴...影片近百萬人看 他揭：為阿嬤學的
新銳鋼琴家韋子健 卡內基音樂廳個人首秀

新銳鋼琴家韋子健 卡內基音樂廳個人首秀

熱門新聞

（圖／江長芳）

惡人先告狀的妻子（上）

2025-11-16 01:00
（圖／123RF）

吃不到的荔枝

2025-11-12 01:00
克林姆的「伊麗莎白．萊德勒肖像」，估價逾1.5億美元。（圖／蘇富比提供）

紐約蘇富比將拍克林姆畫作 估價逾1.5億 畫中美女傳是他的私生女

2025-11-16 03:13

南加北加開車行

2025-11-10 01:00

她的最後一夜

2025-11-10 01:00

那棟雅典的房子

2025-11-13 01:00

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉