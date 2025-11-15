家住洛杉磯 （Los Angeles），從九○年代就開始選擇郵輪 旅行度假，每年兩到三次，各個不同的郵輪公司都乘過。我是一個「美食家」，說白了就是一個「吃貨」，對郵輪的餐飲非常在意，近幾年發現郵輪的餐飲有了明顯變化。

九○年代去郵輪，船上的餐點基本上都是義大利 、墨西哥、法國或美國料理。著裝晚餐如果是義大利餐，服務生都會穿上水手服，戴著水手帽，他們會列隊繞餐廳一周，抬著甜點大蛋糕，搖著餐巾和義大利國旗，高聲唱著義大利歌曲，把晚餐推向高潮。

大概十年前，郵輪餐廳開始提供不同餐點，比如日本、中國或印度料理，雖然做得不太正宗，而且都是大鍋飯，卻也讓乘客有更多選擇。

最近幾次郵輪餐飲出現更多變化，海鮮不僅僅是炸蝦和炸魚，還有烤好的鮭魚、花蛤、淡菜、魷魚圈。去年阿拉斯加郵輪上居然有烤鮮貝串和清蒸大肉蟹，看得出來大部分盤子裡裝滿螃蟹的都是亞洲人。

上一次搭乘郵輪是兩個月前，因為樓上自助餐廳大大改善，除了正裝晚餐外，我們基本上都在自助餐廳用餐，用不著正襟危坐，而且想吃什麼就拿什麼，隨心所欲。

餐廳專門開闢了一個櫃檯，每天都有日本拉麵，還可以選擇豬、雞、蝦和素拉麵，雖然沒辦法和洛杉磯的日式拉麵館比，但在船上能有一碗熱湯麵，對我這個中國胃是莫大的安慰。

早餐有雞粥，午餐有蛋花湯，很合我胃口。我觀察後發現，午餐餐廳十一時開始，先端出漢堡、熱狗、薯條、沙拉等普通的美式料理，等到十一時半，就會另外提供完全不同的食物，如饅頭、春捲、炒飯、煎餃。因為小時候食物匱乏，我吃東西特別快，等到十一時半時，我已經在胃裡填了素漢堡和薯條，只能稍微嘗一下其他料理，味道當然不能和家裡或中餐館比，不過在船上能有更多選擇，我已經十分滿意。

有一天吃的是韓式料理，有烤五花肉、炸豆腐、韓式煎魚和泡菜炒飯。再隔一天是印度餐點，有印度烤餅、咖哩雞、和薩莫薩（三角餃）等，太太很喜歡。

還有一天看到遊客每人手裡拿著一個大盤子排成長龍，原來是現做的壽司。有魚的壽司特別受歡迎，我排隊等了十五分鐘，等排到時只剩下加州捲、酪梨捲，我拿了幾個，味道還不錯，這是我參加過幾十次郵輪旅行，第一次在船上吃到不用額外付費的壽司。

最讓我驚喜的是烤乳豬，味道和洛杉磯廣東餐館做的很相近。還有櫃檯提供北京烤鴨捲餅，只見廚師把薄餅放在餅鐺上，用勺抹上甜麵醬，擺上鴨肉、青蔥、黃瓜和胡蘿蔔絲。味道雖和我記憶中的北京烤鴨相差甚遠，但現在回想起來，能在美國阿拉斯加郵輪上吃到北京烤鴨，可說是幾十年來絕無僅有，郵輪公司能考慮到不同顧客的口味提供膳食，已經是很大的進步了。