大兒子大學畢業那年才二十幾歲，當時美國還算景氣，所以他在洛杉磯 （Los Angeles）很快就找到本行的專業工作。這時候先生的好朋友家裡住了一個姪女，很乖，有份好工作，沒有男朋友，是很好的媳婦人選，我們想何不試試讓他們認識一下，看看可否湊成一對佳偶。

大兒子聽說我們要給他介紹女朋友，很不高興，他說這是什麼時代了，哪裡還需要父母幫忙介紹女朋友，他自己會去交。他的反應叫我們很為難，因為我們已經和朋友講好要見面的。我好說歹說地勸兒子，請他配合，至少跟我們一起去吃頓飯，雙方見個面，後續怎麼發展就看他們的緣分了。

果然，那天我們兩家人在餐館用餐時，只有我們當長輩的相談甚歡，兩個年輕人很少有互動，離開餐館時他們也沒有交換電話號碼。在回家的路上，大兒子說那名女孩子和他沒來電，所以他不想去招惹人家；後來先生也去問了他的朋友，朋友也很抱歉地說姪女對兒子也是無感，這次媒介就宣告失敗了。幸好只是兒子不高興，我們沒有太得罪先生的朋友，我學乖了，不替兒子做媒，由他自己去找合得來的女朋友。幾年後大兒子認識了一名他特別傾心的女孩，交往了兩年，她成為我們家很好的媳婦，這就是緣分。

我有一個很要好的高中同學，她後來也到美國留學，我們一直有聯繫。她有個可愛的女兒和我小兒子同年，我悄悄地想替他們作媒，要同學告訴女兒，我的小兒子會和她交換電子郵件，互相認識。結果他們兩個人都不買帳，我兒子的電郵寫：「你好。我媽媽叫我給你寫這封電郵。」女孩子回信說，「你好。我媽媽叫我回信。」接下來就沒有下文，我想和同學變成親家的夢也就此結束了。

過了幾年，小兒子交往了好久的女朋友和他分手了，他情緒低落，叫我這老媽很心疼。有天我跟先生去參加一場飯局，席間一個朋友的太太問起我小兒子的婚姻狀況，當她知道小兒子目前待婚時，非常高興地說要替他介紹女朋友。她說這名小姐是她朋友的女兒，人很好，有很好的工作，但是選擇住在家裡，這樣可以照顧父母親，她燒得一手好菜，還很愛護小動物，聽起來真是不可多得的媳婦人選。我好奇地問，那麼好的女孩怎麼沒有早早就被人追走了呢？朋友說女孩子比較內向，也挑剔，有好多追求的人她都看不上眼。

我想，若是小兒子能娶到這麼好的媳婦，那該多好，於是又心動想要做媒了。我先和她交換了小女生和兒子的照片，然後請朋友替我們介紹，問小女生願不願意見見兒子。過幾天，小女生回話了，她願意和兒子到她公司附近的星巴克 見面。我很高興地告訴兒子我替他訂了一個約會，沒想到兒子毫不領情，和大兒子一様責怪我不合潮流，這個年代了還在搞做媒。他打死不肯赴約，這下子我可得罪朋友了，我死勸活勸請他配合，告訴他人家是多好的女孩子，你好歹去見個面再說吧。

兒子終於在千百個不願意的情況下，答應了老媽的苦苦哀求，想必是扳了張臭臉去赴約的，去了沒多久就回家了。我問他見面後談得來嗎？他說他沒說什麼，小女生也沒有話說，兩人連一杯咖啡 都沒喝完就散會了。當然沒有後續這回事，叫我大失所望。

我這兩個兒子後來都是自己找到的伴侶，而原本作媒的女孩子後來都嫁的很好，婚姻美滿。可見我沒有看錯人，是她們和兒子沒有緣分，真是媒人難當。