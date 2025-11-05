我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

我愛卡拉OK

阿立

我從小就對歌唱很有興趣，小時候有很多歌唱節目，例如群星會、翠笛銀箏，都是我喜歡看的節目，節目中所唱的歌曲，反覆聽著也都熟悉了，常跟著哼哼唱唱，自得其樂。稍微年長後，民歌風行，羅大佑的歌是我的最愛。

但是唱歌最苦惱的就是記不住歌詞，有時花了九牛二虎之力才記得的歌詞，一不小心就會搞混順序，兩三段的歌詞糾纏不清，所以不敢在大眾面前唱歌，只能唱給自己聽，成為名符其實的浴室歌王。有時迫不得已必須唱時，就只能重複那幾首從小到大一路唱的老歌，像是綠島小夜曲、望春風、燒肉粽等，雖然從朋友處聽說他們用卡拉OK唱歌，但還是不太清楚那到底是何方神聖。

長大後住在德州休士頓（Houston），平時上班忙碌，周末偶爾會和朋友聚會、歡唱。這時我才注意到卡拉OK這歌唱萬能機。螢光幕上清楚顯示歌詞，明確指示何時開始唱、唱歌的速度是快是慢，我突然覺得過去歌詞記不得的困窘已不復存在，可唱的歌曲從屈指可數，突增到只要略微知道旋律，加上幾次練習後就可以放心地唱了。卡拉OK機讓我唱歌時信心滿滿，不再需要擔心忘詞忘曲的窘境，實在是愛唱歌的人一大褔音。自從五十多年前發明以來，它已風行全世界，無數人對它著迷，我就是它的忠實粉絲。

七月底退休時，聽到我家附近有卡拉OK班，就去觀摩了一兩次。我很喜歡那裡的設備和悠閒歡樂的氣氛，唱歌的人很多，各種歌曲應有盡有，囊括國語、台語、粵語、英語、日語。班上剛好還有一個名額，我就迫不及待地報了名，重拾長久以來我最愛的歌唱活動。

卡拉OK班臥虎藏龍，有低音歌王，他的歌聲低沉渾厚，讓我想起萬沙浪；有高音歌后，她唱的小調清澈婉約，如黃鶯出谷，令人陶醉；還有悲情王子，唱起台語歌時，顫動的尾音令人感傷；更有往日以歌唱為業的歌星，她們訓練有素、專業化的歌唱技巧，再再讓人興起此曲只應天上有，人間哪得幾回聞的感覺。

卡拉OK讓大家在退休後有機會同聚一堂，幾個小時中盡情歡唱，享受歌唱的樂趣，不必擔心年紀大歌詞記不得的問題，暫時忘卻世俗的煩憂或身體的不適。卡拉OK帶給我無窮的歡樂，歌頌卡拉OK，我愛卡拉OK。

退休 德州 休士頓

上一則

不速之客

下一則

媒人難當

延伸閱讀

北卡台藝會卡拉OK賽 北卡大奪冠

北卡台藝會卡拉OK賽 北卡大奪冠
Beyond「海闊天空」啟發 全運會歌首發粵語版

Beyond「海闊天空」啟發 全運會歌首發粵語版
中國樂團主唱 移民美國打工養家 劉冲：更踏實

中國樂團主唱 移民美國打工養家 劉冲：更踏實
屋崙龍門客棧辦「嘻哈台客萬聖派對」台灣饒舌歌手親臨

屋崙龍門客棧辦「嘻哈台客萬聖派對」台灣饒舌歌手親臨

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
1982年導演胡金銓（右）應聯合報及聯合月刊邀請返台以「中國傳統藝術對我的電影之影響」為題進行專題演講。圖為胡金銓夫人鍾玲（左）。(聯合報系資料照)

紐約結緣只見2次面 傳奇導演胡金銓4個字成功求婚鍾玲

2025-10-30 20:01

造訪故居

2025-11-03 01:00

半退休的牽掛

2025-10-30 02:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00
貴州櫻花谷的櫻花盛開，紛白色花海一片，震撼美麗。

尋訪古夜郎國（下）

2025-10-26 02:00

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉