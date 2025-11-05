我從小就對歌唱很有興趣，小時候有很多歌唱節目，例如群星會、翠笛銀箏，都是我喜歡看的節目，節目中所唱的歌曲，反覆聽著也都熟悉了，常跟著哼哼唱唱，自得其樂。稍微年長後，民歌風行，羅大佑的歌是我的最愛。

但是唱歌最苦惱的就是記不住歌詞，有時花了九牛二虎之力才記得的歌詞，一不小心就會搞混順序，兩三段的歌詞糾纏不清，所以不敢在大眾面前唱歌，只能唱給自己聽，成為名符其實的浴室歌王。有時迫不得已必須唱時，就只能重複那幾首從小到大一路唱的老歌，像是綠島小夜曲、望春風、燒肉粽等，雖然從朋友處聽說他們用卡拉OK唱歌，但還是不太清楚那到底是何方神聖。

長大後住在德州休士頓 （Houston），平時上班忙碌，周末偶爾會和朋友聚會、歡唱。這時我才注意到卡拉OK這歌唱萬能機。螢光幕上清楚顯示歌詞，明確指示何時開始唱、唱歌的速度是快是慢，我突然覺得過去歌詞記不得的困窘已不復存在，可唱的歌曲從屈指可數，突增到只要略微知道旋律，加上幾次練習後就可以放心地唱了。卡拉OK機讓我唱歌時信心滿滿，不再需要擔心忘詞忘曲的窘境，實在是愛唱歌的人一大褔音。自從五十多年前發明以來，它已風行全世界，無數人對它著迷，我就是它的忠實粉絲。

七月底退休 時，聽到我家附近有卡拉OK班，就去觀摩了一兩次。我很喜歡那裡的設備和悠閒歡樂的氣氛，唱歌的人很多，各種歌曲應有盡有，囊括國語、台語、粵語、英語、日語。班上剛好還有一個名額，我就迫不及待地報了名，重拾長久以來我最愛的歌唱活動。

卡拉OK班臥虎藏龍，有低音歌王，他的歌聲低沉渾厚，讓我想起萬沙浪；有高音歌后，她唱的小調清澈婉約，如黃鶯出谷，令人陶醉；還有悲情王子，唱起台語歌時，顫動的尾音令人感傷；更有往日以歌唱為業的歌星，她們訓練有素、專業化的歌唱技巧，再再讓人興起此曲只應天上有，人間哪得幾回聞的感覺。

卡拉OK讓大家在退休後有機會同聚一堂，幾個小時中盡情歡唱，享受歌唱的樂趣，不必擔心年紀大歌詞記不得的問題，暫時忘卻世俗的煩憂或身體的不適。卡拉OK帶給我無窮的歡樂，歌頌卡拉OK，我愛卡拉OK。