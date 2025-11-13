美國山城的生活，似極了遠離塵囂的修行，住在美東阿帕拉契亞山脈（Appalachian Mountains）西維州 （West Virginia）的山野，極目所在都是寂靜的森林，安靜得如化外之境。山林水泊野鹿成群，大雁春來冬去，每個景色都是一首詩、一幅畫。

小區鄰里間保有各自隱私的距離，互不打擾又能互相守望，夜不閉戶，路不拾遺，頗貼近陶淵明的桃花源記中的景象。庭院後面百米開外就是一座大山，山坡是青青牧場，牛群漫山遍野，人在院中忙碌時，自然而然就體會到「採菊東籬下，悠然見南山」的意境，似乎穿越時空，看到晉朝大詩人悠然自得的樣子。如果他也穿越來到這個日新月異的年代，他是否還有這般的閒情逸致、超凡脫俗的心境？

住在山中，最好的活動之一莫過於種植，前院種花、後院種菜就是經典的鄉野生活方式。

種植的好處實在太多，它讓人在勞作時自然地運動，比起在健身房枯燥地揮汗如雨有趣得多，不僅省了健身費，還能種出心愛的花草植物。此外，種植讓人對植物、動物、土壤和氣候有更多的關注和了解。漫長的等待，亦鍛鍊了人的耐性，更懂得珍惜和責任。看著植物生長，春華秋實，內心的喜悅和成功感會得到空前的滿足。

可惜的是，種植的挫敗感也不少。一是氣候的反覆，桃樹開花早，倒春寒殺個回馬槍，又讓桃花一夜凋零，無緣果實。

二是動物偷襲，櫻桃樹每年果實纍纍，卻變成小鳥的盛宴，主人採摘時反而被群鳥吱吱喳喳圍攻一番，彷彿掠奪了牠們的果實，最後，不得不留一些給牠們飽口福。有時出門幾日，一樹的櫻桃顆粒不剩。

草莓也是鳥兒的最愛，一旦轉紅就難逃牠們的法眼，三下五除二就被吞掉。後院果樹唯一能恣意生長的是葡萄，蟲鳥不沾，它霸道地纏繞到旁邊的桃樹，桃樹沒結果，倒是掛滿一串串的葡萄。為此，每年要大刀闊斧地修剪葡萄枝條。

鹿群是另一大敵，每晚神出鬼沒，在月黑風高夜亦能偵察到好吃的。除了香辛植物，牠們幾乎什麼都吃，豆角、番茄、玫瑰、忘憂草和劍蘭一夜之間消失。

鹿群也不白吃你的東西，每晚留下一堆堆肥料，當做等價交換。對著這些動物大偷，雖不曾想過要圍獵牠們，但也惋惜自己一番心血化為烏有。對此，只能自我安慰，咱又做了一次慈善活動，功德無量。無奈之下，現在種植只好選擇一些鹿不吃的，如薑、蔥、蒜、韭菜、茴香、芍藥、夢幻草、美女櫻丶百日草、松果菊、馬蹄蓮、薰衣草、鐵線蓮和紫茉莉等。

三是蟲害，自己種植只為遠離化學蔬果，所以不灑農藥不施肥，幼苗容易被蟲吃掉，水果被蛀，最後能長成的蔬果少之又少，跟付出的心血相比不成比例。

還有一個大敵就是蚊子，每次勞作時，手腳都被叮出幾個包。不得已買了一支電蚊拍，下地時就一手揮舞電蚊拍，一手拿剪刀，殺氣騰騰，好像上擂台與對手決一死戰一樣。這招果然有效，蚊子撞到電蚊拍立即灰飛煙滅。

無論結果，種植的過程也是一種享受和樂趣，一種淡然的生活態度，樂在其中，其樂無窮。