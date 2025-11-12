有一年，和朋友家一起開車去黃石公園 （Yellowstone National Park），沿途一邊走一邊逛，先去了惡地國家公園（Badlands National Park），次日又去看了總統山（Mount Rushmore National Memorial）。離開總統山後，我們驅車二小時前往魔鬼塔（Devil's Tower），那是常出現在明信片、鑰匙鏈上的一個國家地標。

原本心想，魔鬼塔不就是一座獨立的小山丘或大石壁嗎？去看一眼拍個照，到遊客中心蓋個章、壓個一分錢紀念硬幣、買點紀念品就走，就算是打卡了。結果，到了目的地一看，人還不少。

這真是一座奇山，山頂跟削平了一般。以前去過山西的五台山，山頂也是平台似的，我們登上去時，的確感受到那種平緩而非陡峭；記得當時我們幾個閨密還躺在草地上骨碌碌滾了一陣，可是在五台山的山腳仰視時，是看不到這種山勢的，只看到偉岸巍峨。而這魔鬼塔，離它不到一里地，就可清晰地看清全貌，好像一口氣就能爬到頂。

我沒見過這樣的山。山頂不是尖的，是平的，像攥緊了的拳頭背面，而這「拳頭背面」沒草沒樹，卻像是梳子打濕了頭髮，剛梳過似的，一縷縷、一絲絲地從上往下，紋理非常清晰。

去了遊客中心一看，才知這是美國第一處國家紀念區，一九○六年被確定為全美第一個國家紀念區，也是當地印第安人膜拜的聖地。

這座相對高度只有兩百六十四米高的塔峰，卻是所有登山愛好者最想挑戰的聖山，也是攀岩愛好者認為難度最高的巔峰。據說有兩百多條攀岩路線，成功的登頂者從六歲到八十歲都有。

其實，這座塔峰是六千萬年前火山爆發，熔岩噴出地表冷凝後形成的一個特大圓柱，像梳子梳過的紋理，實際是一根根節理狀的石柱，是岩漿冷卻時形成的地質奇觀，也因此留下了讓人嘆為觀止、曠世罕見的奇景。

魔鬼塔被印第安人稱為「熊的居所」、「熊的家園」，並流傳著一個有趣的傳說：七個印第安小公主出來遊玩時，遇到一隻大黑熊，於是她們趕緊爬上一根巨大的樹樁並向神禱告，沒想到樹樁開始動了，它往上「長」了起來，等熊追到此地已經搆不著公主們了。生氣的熊圍著樹樁，伸出利爪在上面撓，留下了一道道深痕，也就是今天人們看到光禿禿的山體上一道道巨大的裂紋。後來，七個小公主飛上天成了仙女座，樹樁成了熊的家園，印地安人每年六月不可攀岩，十月要進山敬神。

魔鬼塔山勢不太高，據說用望遠鏡細細觀看時，可看見塔身紫、黃、綠色交織一起。我們去時是遙望，更注意的是山體奇特的形狀。

當年，史蒂芬史匹柏的電影「第三類接觸」在此取景，外星人的飛碟就降落在這裡，也讓這個景點更加有名。

告別了這座奇特的塔峰，我們繼續西遊。