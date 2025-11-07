在台灣時，常聽到人們提起台中后里有個馬場，這次有機會在冰島 西北部的華姆斯唐吉( Hvammstangi ) ，參觀一個養馬場和過夜，覺得很開心。

我們從南部偏西的塞爾福斯（Selfoss )，坐了三個小時的車，才抵達這占地兩千畝的養馬場，下了車放眼望去，幾乎全是廣闊的草地，很少有樹。在專門接待遊客餐飲的招待所報到之後，我們分別入住客房，這裡的午餐雖不及旅館來得花樣多，但也十分可口。

飯後，我們乘車去專門養馬的地方參觀，一進馬廄，看到二、三十匹馬，大家都很興奮，紛紛和馬兒照相和試著用手去輕撫馬背。有一匹訓練過的馬乖乖站在一旁，讓我們用刷子幫牠刷毛，這匹馬看似無動於衷，但負責人要我們特別留意從馬鼻孔呼出來的熱氣，這表示牠很享受所受到的寵遇。

隨後，我們到隔壁一個近於六分之一個足球場大的長形棚廠裡，由精通馬術、善於馴馬的馬場主人，為我們講解和示範一些動作。

馬場主人首先為我們示範，一匹馬如何讓小孩和不能用馬蹬蹬上馬的人跨上馬背；這匹馬先將右腿彎曲下蹲、稍微側身躺下後隨即擺正上身呈蹲姿，讓騎馬的人能輕鬆上馬。後來馬場主人騎著馬，逐步為我們示範走、慢跑、輕快小跑步和馳騁等不同馬步，她特別強調，為了讓馬適應各種比賽的難度和挑戰性，馬右側和左側身體的訓練一定要並重。

離開馬廄，養馬場為我們安排一場很有意義的植樹活動。在專人指導下，每個人將長青樹幼苗種進土中，鋪上一些馬糞肥料、澆水，再用腳稍許壓緊土壤就算大功告成。我真希望我們種下的每一棵樹苗，都能夠承受此地環境的嚴厲考驗，茁壯成長。

晚餐時，養馬場的主人和我們談起他接掌這一家族企業的經過。除了雇用少數幾人外，夫妻倆帶著一個小女兒打理整個養馬場，很是辛苦。

就寢前，我上網搜尋，知道早期諾斯人（Norse）在第九、十世紀移居冰島後，努力培育出冰島馬。牠們的體型雖小，但很能適應當地惡劣的天氣和地理環境，而且活得滿久。冰島馬也從早期的牧羊馬，成為現今人們閒暇時的活動、展示和賽馬。現今冰島旅遊業的收益，已占該國總收入的百分之三十，養馬場也順應時勢，成為旅遊的重點之一。