我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

摩門教堂參觀記

雨文

開車在華盛頓特區（Washington D.C.）環城公路上下班的人們，對摩門教堂高聳的幾個尖頂再熟悉不過了：夏天裡是綠樹上純白的清涼，冬天裡是夕陽下暖暖的柔和。平日，教堂在夜幕中莊嚴神聖；聖誕節前後，彩燈將它裝飾得燦爛輝煌。

我曾在教堂的訪客中心大禮堂演出過幾次，但從未進入過摩門教堂主體。教堂經過三年重新裝修，於四月中旬到六月十一日向公眾開放，我們趁此機會去參觀。

裝修後的華盛頓特區摩門教堂，在藍天下閃著貝殼般的乳白柔光，沖天尖塔上，金色小人在六月豔陽下神氣地吹著小號，水泥人行道把碧綠草地畫分成整齊的長方塊，許多人在噴泉前拍照留念。穿過教堂大廳，我們來到洗禮廳，廳中間圓形水池裡的水藍得耀眼，池子一邊有台階，方便受洗人走入池中。牆上是基督在約旦河受洗的大型壁畫，圓形的洗禮池由十二頭牛的雕像托著，這十二頭牛代表聖經裡提到的以色列人的十二個分支。講解說明教徒可以為他的先輩接受洗禮，但我不明白：已作古的人要如何受洗？

建築裡有幾個會議室大小的禮拜堂，三樓有多間更衣室，教友們在這裡換下日常衣著，換上純白寬鬆的衣衫，恭敬地去聆聽神的教誨。還有幾個叫做封印室的房間 ，房間中央是長方形的半高檯子，兩邊各一個矮跪座，是小型婚禮室，新郎新娘在這裡把兩人的命運封印在一起。封印室適合僅限家庭成員、最親密朋友參加的婚禮，可以在溫馨親密的氛圍裡見證新人的結合。

最讓我驚嘆的是六樓的高榮室。高大寬敞的橢圓形，大型水晶吊燈垂掛在房間中央，光線從上方多扇大窗戶射入，把房間照得通亮，長沙發和單人椅置放得錯落有致，是個讓人靜靜思索的絕佳場所。我在椅子上坐下休息，日光柔和地灑在淡米色的地毯上，水晶吊燈在閃閃發亮，一片安寧。在這安詳寧靜中，我感覺像進入了一個散發著淡淡馨香的花園，雖不見花兒卻聞得花香，隱約似有音樂傳來。這是天堂嗎？我問自己。

參觀結束，我們從六樓走下來，每層樓梯口都有義工微笑著向訪客道別，非常溫馨。回到一樓大廳，一名年輕姑娘知道我們是中國人，便高興地用簡單中文和我們交談，原來她去過中國，學過一些漢語。我問她為什麼這教堂沒有大型禮拜堂？她說這是大華府區聖殿，特別儀式才會在這裡舉行，做禮拜的教堂分散在大華府各地區，教友們就近去那裡做禮拜。我又問，介紹中提到為已故長輩做洗禮，怎麼做呢？她說她就替她祖母做了洗禮，自己換上白色衣袍，以祖母的名義進入水池裡受洗，祖母在天之靈可以選擇要不要接受。姑娘把我們送到教堂門口道別時說，等疫情過後，她想重遊中國，她喜歡中國。

我去過世界上不少教堂，除了著名的大教堂，很多教堂光線昏暗，感覺是莊嚴而壓抑。參觀華盛頓摩門教堂，刷新了我對教堂的一貫印象，教堂可以是明亮溫暖通透且富現代感，讓人心平氣和地感受天堂的存在。

之後在環城公路上開車再看見摩門教堂的尖頂，這座華盛頓特區標誌性建築不再是一個單純的符號。我會想起洗禮室、封印室、高榮室，會沉浸到一片淡乳白的寧靜中。天堂或可在人間體現。

華府 聖誕節 疫情

上一則

聯合國教科文組織大會拍板 每年3月21日為國際太極拳日

延伸閱讀

聯邦11月起停發糧食券 26州聯合提告

聯邦11月起停發糧食券 26州聯合提告
全美經濟衰退州 華府、喬州、伊州上榜

全美經濟衰退州 華府、喬州、伊州上榜
穆迪示警：全美21州和華府 瀕臨經濟衰退

穆迪示警：全美21州和華府 瀕臨經濟衰退
趙美心腳骨折 照常奔波跑場

趙美心腳骨折 照常奔波跑場

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
1982年導演胡金銓（右）應聯合報及聯合月刊邀請返台以「中國傳統藝術對我的電影之影響」為題進行專題演講。圖為胡金銓夫人鍾玲（左）。(聯合報系資料照)

紐約結緣只見2次面 傳奇導演胡金銓4個字成功求婚鍾玲

2025-10-30 20:01

造訪故居

2025-11-03 01:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00

半退休的牽掛

2025-10-30 02:00

咖啡，雨天，和一次告別

2025-11-02 01:00

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切