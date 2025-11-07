開車在華盛頓特區（Washington D.C.）環城公路上下班的人們，對摩門教堂高聳的幾個尖頂再熟悉不過了：夏天裡是綠樹上純白的清涼，冬天裡是夕陽下暖暖的柔和。平日，教堂在夜幕中莊嚴神聖；聖誕節 前後，彩燈將它裝飾得燦爛輝煌。

我曾在教堂的訪客中心大禮堂演出過幾次，但從未進入過摩門教堂主體。教堂經過三年重新裝修，於四月中旬到六月十一日向公眾開放，我們趁此機會去參觀。

裝修後的華盛頓特區摩門教堂，在藍天下閃著貝殼般的乳白柔光，沖天尖塔上，金色小人在六月豔陽下神氣地吹著小號，水泥人行道把碧綠草地畫分成整齊的長方塊，許多人在噴泉前拍照留念。穿過教堂大廳，我們來到洗禮廳，廳中間圓形水池裡的水藍得耀眼，池子一邊有台階，方便受洗人走入池中。牆上是基督在約旦河受洗的大型壁畫，圓形的洗禮池由十二頭牛的雕像托著，這十二頭牛代表聖經裡提到的以色列人的十二個分支。講解說明教徒可以為他的先輩接受洗禮，但我不明白：已作古的人要如何受洗？

建築裡有幾個會議室大小的禮拜堂，三樓有多間更衣室，教友們在這裡換下日常衣著，換上純白寬鬆的衣衫，恭敬地去聆聽神的教誨。還有幾個叫做封印室的房間 ，房間中央是長方形的半高檯子，兩邊各一個矮跪座，是小型婚禮室，新郎新娘在這裡把兩人的命運封印在一起。封印室適合僅限家庭成員、最親密朋友參加的婚禮，可以在溫馨親密的氛圍裡見證新人的結合。

最讓我驚嘆的是六樓的高榮室。高大寬敞的橢圓形，大型水晶吊燈垂掛在房間中央，光線從上方多扇大窗戶射入，把房間照得通亮，長沙發和單人椅置放得錯落有致，是個讓人靜靜思索的絕佳場所。我在椅子上坐下休息，日光柔和地灑在淡米色的地毯上，水晶吊燈在閃閃發亮，一片安寧。在這安詳寧靜中，我感覺像進入了一個散發著淡淡馨香的花園，雖不見花兒卻聞得花香，隱約似有音樂傳來。這是天堂嗎？我問自己。

參觀結束，我們從六樓走下來，每層樓梯口都有義工微笑著向訪客道別，非常溫馨。回到一樓大廳，一名年輕姑娘知道我們是中國人，便高興地用簡單中文和我們交談，原來她去過中國，學過一些漢語。我問她為什麼這教堂沒有大型禮拜堂？她說這是大華府 區聖殿，特別儀式才會在這裡舉行，做禮拜的教堂分散在大華府各地區，教友們就近去那裡做禮拜。我又問，介紹中提到為已故長輩做洗禮，怎麼做呢？她說她就替她祖母做了洗禮，自己換上白色衣袍，以祖母的名義進入水池裡受洗，祖母在天之靈可以選擇要不要接受。姑娘把我們送到教堂門口道別時說，等疫情 過後，她想重遊中國，她喜歡中國。

我去過世界上不少教堂，除了著名的大教堂，很多教堂光線昏暗，感覺是莊嚴而壓抑。參觀華盛頓摩門教堂，刷新了我對教堂的一貫印象，教堂可以是明亮溫暖通透且富現代感，讓人心平氣和地感受天堂的存在。

之後在環城公路上開車再看見摩門教堂的尖頂，這座華盛頓特區標誌性建築不再是一個單純的符號。我會想起洗禮室、封印室、高榮室，會沉浸到一片淡乳白的寧靜中。天堂或可在人間體現。