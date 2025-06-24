有時會聽到，某人陪朋友去做並非自己很喜歡的事時說，我這叫「捨命陪君子」。這當然是誇大之詞，但一般來說，我們都有因某人或場合，而勉強做一些非自己所好，或雖違背初衷但無傷大雅的事；例如原本不喝酒的，在朋友的喜慶場合略喝一點，以免掃興。

其實相處久了，無論是朋友或家人，對各人的喜惡都會心裡有數，互相為了愛和珍惜友情，而做對方喜歡、但自己並不是那麼喜歡的事是很普通的。尤其夫妻之間，放下自己喜歡的事去陪伴對方，在日常生活中更是平常，這不是無謂的浪費，而是維繫友誼和夫妻感情的重要投入。這些行為也不必以為對方不知道，而執意要去表明「我是為你才這樣做」，即使對方不明說感謝，心裡也自然有感，我和老伴就常如此心照不宣。

老伴常會為我著想，她為我做的，比我為她做的多很多，例如為了省我的事和時間，她去做健康檢查會主動不要我陪，反之我則總是要她一起去，因為我會忘了該問的事，沒弄清楚或忘了醫生囑咐的事。所以對她，我心裡常感歉疚，但又覺得夫妻之間謝來謝去反顯生分，所以我有時會用不太直接、委婉的言語表達謝意，而她也會回我一個只有我知道的會心微笑。

這樣的默契當然也不是所有人都能心領神會，此時老美的直白表達就好像比較妥當，有的老美先生就會說，「我忍痛不看那場球賽，來陪你購物」，而太太則也會「甜心長、甜心短」的道謝，在外碰到朋友還會炫耀式地說，「你看他待我多好」等，朋友也會表達羨慕欽佩之情。雖然在我們看來，有時會顯得過分誇張或多餘，但這是文化差異，他們行之有素且十分自然。這樣做的好處是可免去碰到蠢牛木馬時的不知領情，且可以互相激勵更多良好互動，就此來看，老美的做法可說是即使禮多人也不怪的萬全之策。

像我這種住在美國南方鄉下，和老美打交道的時間機會遠比和老中多的人，就要時時提醒自己入境隨俗，對方如是老美，一般說來，則以表明是為對方而做，比較妥當，而老美也會立即表達感謝；如是老美為我們做了事，尤其有所犧牲時，則免不了要學他們大張旗鼓以表感謝，以免被誤以為我們對他們的好意認為是理所當然的。