某日太太開著電動輪椅，我在後面跟著走，一起去法拉盛 （Flushing）的超市購物，在我們欲橫過緬街（Main Street）去對面的人行道時，意外發生了。

太太的電動輪椅行駛至街中央時開不動了，汽車按喇叭催促我們離開，我慌張地扶起坐在輪椅上的太太，緩慢地向人行道走去，現場四名警察共同使力把輪椅抬上人行道。此時，太太多麼希望兒子在身邊，然而，她又希望不要打擾他，因為兒子剛接手一個項目，工作異常繁忙。

無奈之下，我用手機撥通兒子的電話，講了發生的事情後，兒子說：「老爸不要急，讓老媽不要慌，把定位發過來，我馬上趕來。」這台電動輪椅只用了半年左右的時間，看上去還是新的，怎麼就不會動了呢？如此想的時候，我腦中浮現兒子爭取這輪椅的往事。

太太中風 後手腳不方便，日常都是我推著輪椅帶她外出購物，但兒子覺得我年紀大了，手推輪椅太費力，使用電動輪椅能減輕我的負擔。他多方打聽申請輪椅的程序，請私人醫生開具診斷證明，並多次去保險公司了解審批的進程，耗費不少時間與精力。等輪椅送來時，兒子更趕到我們身邊，耐心地告訴我們使用輪椅需要注意的問題。

回想到一半，我接到兒子的電話：「我下車了，你們在哪裡啊？噢，看到了。」我剛把電話掛斷，額頭冒著汗的兒子就趕到了我們面前。原來他是乘出租車 從曼哈頓（Manhattan）趕過來的，前面一段路堵車，他還提早下車跑過來。

接下來，經過兒子一番聯繫，我們終於等到輪椅維修員到場，檢測結果是輪椅無法儲存足夠的電量，需要更換電瓶。維修員借用路邊商家的電源，先對輪椅進行充電，並告知我們輪椅可以行駛十至十五分鐘的時間，可以先把輪椅開回家，改日再上門更換電瓶。

回家後，我和太太急著要兒子回去工作，但他卻說已經請了一天的假，「平時沒時間與你們在一起，今天陪陪你們。」接下來，兒子用家裡的手推輪椅推著他媽、帶著我，三人一起到超市購物，兒子為他媽買了餅乾、香脆鍋巴、五香瓜子，還買了一隻包裝好的新鮮肉雞，希望我們燉起來吃。

我們來到餐館，兒子為我點了清蒸鱸魚、香脆排骨，為他媽點了肉片炒黑木耳和鮮蟹肉豆腐，還叫了椰子汁與西瓜汁；吃到一半，兒子起身欲再點幾個菜，被我們婉拒。用完午餐後來到公園，見到陽光下許多人在聊天或鍛練身體，兒子對我們說：「輪椅修好後，你們常常到公園來曬曬太陽，看看熱鬧，這樣對身體有好處。」接著我們坐在長椅上聊天，「我比較忙，不能常來看你們。遇到困難一定要立即告訴我，不要擔心會影響我的工作，我可以請假的。」兒子說。

從公園出來，已是下午五時多了，兒子推著輪椅把我們送到住處樓下，然後向我們告辭，回他自己的家去。望著兒子離去的背影，我們感到他隨著年歲的增加，愈來愈把父母放在心上了，這讓我們無比寬慰。