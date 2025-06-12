近年參加過多次地中海郵輪 旅行，出發點都在西班牙的巴塞隆納（Barcelona），讓我憶起二○○七年秋的西班牙巴士之旅。當時的行程是從馬德里（Madrid）開始，南經哥多華（Cordoba）、塞維利亞（Sevilla）、格拉納達（Granada），再往北沿著地中海到東北角的巴塞隆納。

西班牙位於西歐的伊比利亞半島，南邊自西元七百一十一年起到一四九二年，一直為阿拉伯人所占領。伊比利亞半島北部本有二十幾個西歌德人建立的小國，經過不斷的戰爭與兼併，到了十三世紀下半期，只剩下亞拉岡（Aragon）、卡斯提爾（Castile）及葡萄牙（Portugal）三個強國。一四六九年，亞拉岡的斐迪南王子與卡斯提爾的伊莎貝拉公主結婚，這個婚姻促成了今日西班牙的誕生。

提到伊莎貝拉其人，世人一定知曉她是慧眼識哥倫布的皇后。如今在巴塞隆納海邊矗立的｢哥倫布紀念碑｣，碑上有手指東方的哥倫布雕像，底座則刻著皇后資助哥倫布的場景，冒險家哥倫布就是從這裏起錨，發現美洲新大陸。

馬德里是西班牙的首都，市區内的皇宮及著名的三大美術館都是美輪美奐、氣派不凡的建築。坐在廣場露天咖啡店，鬧中取靜地喝杯西班牙紅酒，嘗些聞名的下酒菜如油炸花枝圈、紅椒橄欖、油脂魚片，是訪問西班牙不可或缺的享受。西班牙的名菜有伊比利生火腿、海鮮飯等，美中不足的是餐館晚上九時才開始提供晚餐，對於不習慣把晚餐當作宵夜吃的我們，很難適應這規律，忍耐到八時，就到華人 開設的餐館祭五臟廟。

車經哥多華，看到伊斯蘭最美麗的紀念碑並享受其璀璨的夜晚。下一站就是西班牙南部的首都塞維利亞，導遊帶我們參觀前身是清真寺的｢大教堂｣（Catedral），它排名世界第三大，僅次於羅馬的聖彼得及倫敦的聖保羅大教堂。記得曾經在伊斯坦堡看到土耳其人把基督教堂改爲清真寺，在塞維利亞則看到西班牙人把清真寺改為天主教堂。看來，國與國之間的勢力影響宗教信仰的消長，乃依據達爾文物競天擇的法則。

我們白天參觀融合回教與基督教文明富麗堂皇的塞維利亞王宮（Real Alcazar），晚上去看佛郎明哥舞（Flamenco）。此舞興盛於十九世紀末，是流浪的吉普賽人帶來的吉他及舞蹈，結合著安達盧西亞的地方音樂，充滿動人的哀傷及熱情，令人難以忘懷。車子再往南行，抵達人稱「伊斯蘭最後繁華」的格拉納達，一四九二年一月二日，基督教大軍在斐迪南與伊莎貝拉率領下進入此城，伊斯蘭勢力從此退出西班牙。

最後抵達巴塞隆納，地標是建築鬼才高第（Gaudi）設計的大教堂，其結構複雜到今天還在興建，完成之日遙遙無期。參觀市區裡抽象畫大師畢卡索 （Picasso）的博物館，讓人發現天才與瘋子只有一線之隔。蘭布拉大道（La Rambla）有千奇百怪的藝人表演，路旁林立的酒吧及冰淇淋店，增添不少輕鬆怡人的氣氛，令人流連忘返。