年輕時不注重姿勢，喜歡運動，又常背弟妹，弄得下腰常常酸痛，不論是按摩針灸、冷敷熱敷、拔罐推拿統統做過，但未能痊癒，就決定和它共存。兩星期前，忽然左肩胛骨旁和左肘出現強烈的神經刺痛，趕緊請女兒幫我診斷。女兒主修身體醫學和復健（physical medicine & rehabilitation），負責癌症 病患的術前準備和術後的康復，她建議我吃消炎止痛的藥，並介紹珊度醫生給我。

爾灣 （Irvine）這家癌症醫院的醫護及服務人員不但優秀，對前來的病人極具耐心，又和藹可親。門診病人多，並不好約，我打了電話去，被安排一個月後見復健師，於是我經常致電，看看有沒有人取消預約；幸運的是，經過幾次努力，日期一次次推前。

珊度醫生的門診原本排在頸椎核磁共振前一天，我家離醫院，若遇到上下班的尖峰時間，開車需要近兩小時，我的強烈刺痛也不能多等，珊度醫生知曉後，不讓我多跑，特別挪出時間，把她的門診改到和核磁共振的同一天的三個小時之後，真是醫者父母心。

在等待的兩個星期中，我多半躺著，墊好枕頭、毛巾、熱敷袋，並調整姿勢來減少痛楚；但只要一站起來，痛的指標可以急速上升到十 ，讓我不由自主地唉唉哼叫，消炎止痛藥並沒發揮作用，生活品質可想而知。復健師說我的肌肉和神經都揪得太緊，要我放鬆，並做簡易的手部上下擺動操。但因為疼痛，不易放鬆，胃口也不好，一下子就掉了五磅。

等核磁共振的結果出來後，珊度醫生說我有三節頸椎突出，其中兩節較嚴重，先保守治療，但有可能以後需要手術。幸而隔天就可以為我注射針劑，經過她詳細分析和回答我的疑問，我立刻要求安排治療，因為這樣的痛，真是忍不下去。她的團隊工作效率高，我還沒回到家就接到電話，告知報到的時間地點和注意事項。手術中，珊度醫生仔細觀看X光片下針，她的護士群也對我親切招呼、解說和安撫，讓我經歷人生中最優質的醫療照顧。

現在人人離不開3C產品，不但玩平板還天天看手機，3C產品帶給我們很多方便和快樂，但使用時間的長短和姿勢必須特別留意，不然時間久了，非但傷眼，也可能傷害頸椎。屆時，最棒的復健物理治療師，恐難拯救你過度受傷的部位，就是用最強烈的手段，也不一定能止住疼痛。