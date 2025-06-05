年少時就聽過「人挪活，樹挪死」這句話，當時只覺得這句話朗朗上口，但不真正明白它的意思。

我七十歲的人生歷經兩次大挪移，第一次是一九八○年以留學生眷屬的身分飄洋過海，從台灣來到美國密西根州（Michigan）伴夫讀書。那次挪動，讓我這台大中文系畢業、教了五年書的國文老師，重新在底特律（Detroit）的韋恩州立大學（Wayne State University）改念電腦，花了四年時間取得電腦碩士學位，從而入職資訊科技市場。靠著電腦程式分析、編程的工作，讓兒女無憂無慮地完成大學教育，也為自己的晚年奠定了經濟基礎。

我在密西根一待就是四十四年，猶如大樹扎根一般，以為自己將會終老於斯。可是隨著兒女、孫輩們長大有了自己的生活，我和老伴逐漸感到寂寞。在青壯年時為家庭兒女們忙碌，顧不到自己的興趣，也失去許多交朋友的機會。當兒女獨立成家時，告訴我們要找到自己喜歡的事去做，孰不知有些機遇錯過了就是錯過了，留在密西根生活大局已定，很難在七十初頭再交新的朋友，融入新的社交圈子。

為了逃避密西根夏天拔野草、秋天掃落葉、冬天剷雪的日子，去年年初，我和外子毅然在南加州 （California）的拉古那伍茲（Laguna Woods）退休 社區買了一幢二房二衛的小屋，並在十一月中趕在寒冬來臨前賣了密州的房子，正式搬來南加 州定居。

這次的挪動可是一件大工程，年輕時搬過的幾次家完全不能相比。人不到搬家，不會認識到幾十年下來自己累積了多少有用及無用的東西。除了找搬家公司將一些必要的家具、用品、衣物打包，長途運送至新家外，還有一半以上的東西都必須割捨：或賣、或送、或丟。幸好我們找到了一家不錯的現金買房公司，不需要我們做任何修繕，也不需要把房子完全淨空，省了我們不少麻煩，得以順利完成喬遷大事。

搬來南加州定居，除了享受陽光及溫暖的氣候，不再受冰雪之苦外，生活也變得多采多姿。我們在這個退休社區遇到不少故交，也結識不少新朋友；更重要的是，社區裡活動豐富，得以讓我們去做以前想做卻而沒機會做的事。像我參加了太極拳班，每天早晨八時在老師帶領下練習各家各式的太極拳，周六下午和一群人跳排舞及迪士可舞；外子則參加了社區的華人合唱團，重拾他年輕時對合唱的愛好。

我這一生中經歷的兩次大變動，讓我明白人的適應力是很強的。當你覺得長期待在某個地方，有路走到盡頭的困擾時，不妨換一個地方，適當地改變一下原有的生活狀態，也許就能迎接一個全新而意想不到的局面。我想這就是人挪活的真意吧。