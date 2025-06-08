希臘的聖托里尼島（Santorini）是舉辦婚禮的聖地，每年從世界各地到這裡來舉辦婚禮的多達千餘對。剛開始，只是歐洲人到這裡來舉辦婚禮，後來日本和台灣的新人們也追到了這裡。近些年來，聖托里尼成了富裕起來的中國人的新寵，很多影星和商人都把這裡當成了舉辦婚禮的首選之地。我們參加的這場婚禮，新娘是華裔 ，把婚禮選在這裡，興許是她的主意。

我和妻子轉機兩次，花了將近一天才到達聖托里尼。傳說中，現在到希臘的遊人愈來愈少，因為熱浪 滾滾，還傳出有人因此死亡；到了現場，才曉得那是謬傳。陽光雖強烈，溫度也熱辣，而遊人們的熱情更熾熱。聖托里尼島是火山島，火山灰積存在地表上，地不滋潤，林木不繁茂。但從島上往愛琴海遠眺，幾處絕壁萬仞的島嶼翹立水中，天空幽藍，水也幽藍，真是絕色。

在美麗安靜的酒店安頓下來，趁著婚禮舉辦前的空檔，先到聖托里尼島最為人傳頌的景點伊亞（Oia）享受。伊亞依山而建，白色的建築醒目耀眼，藍色圓頂的教堂點綴其間。小巷在峭壁上蜿蜒，遊人們在小巷裡打開度假模式，或者逛店，或者在餐館裡坐下來喝酒吃飯。夕陽西下時，伊亞最美麗動人的臉龐才在人們的等待中，慢慢展現。

有人說，伊亞的夕陽是地球上最美的，人們從世界各地來到這裡，就是為了這個時刻。遊客們各自尋找著最佳的地點送別夕陽，在人們無比欣賞和期待的目光中，太陽徐徐西沉，落入愛琴海寬厚的懷抱中。夕陽消失了，夜幕緩緩垂下，伊亞的燈火也開始點亮，遊客們的興致依然不減，沉浸在迷人的夜生活裡。

從下榻的酒店出門去，沿著愛琴海邊的公路往右走，幾分鐘就到了費拉（Fira）城中。這座城同樣依山而建，狹窄的小巷兩邊是酒肆、旅店、冷飲店、禮品店和其他商家。走到臨海地 段，又是驚艷的山水。原本以為只有最著名的伊亞才會摩肩擦踵，想不到費拉也一樣。

婚禮那天，大家坐上大巴前往婚禮現場。用鮮花裝點的拱門邊，優雅的琴音從一名小提琴手的弓弦下裊裊飄飛而出，背景是浩渺的愛琴海和星羅棋布的白色屋舍。來客們端著酒杯，佇立在拱門前的空地上，三三兩兩聊著。

跟新娘的父親聊了一下，他說婚禮會很簡約，整個流程就只有二十來分鐘。果然，婚禮開場後，新郎新娘在司儀的引導下，互相贈送戒指，宣讀誓詞，喝了交杯酒，然後就往場外走去。來客們把手裡的玫瑰花瓣往空中拋去，一對新人沐浴著玫瑰花雨，退出大家的視線。

過了好一會兒，空中傳來轟隆聲響，一架直升機飛來，大家好奇引頸觀看。直升機竟然就在五十米外降落下來，新人從裡面走出。這一幕驚得大家下巴都掉了，甚至連新人的父母們事前都不知情，讓婚禮掀起了一個小高潮。晚宴開始，大家且吃且聊。接著舞曲響起，彩燈閃爍，新郎新娘率先進入舞池，翩翩起舞；來客也參與進來，在歡快的舞曲中扭動身軀，一時不知今夕何夕。