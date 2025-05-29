俗云：「行萬里路勝讀萬卷書」，所以從在台灣教書時，我就已養成習慣，到世界各地旅遊來增廣見聞，走遍各地以後，發覺舊金山 （San Francisco）是最好的落腳地點，因為它的風景和常溫氣候，都是我這個鼻子過敏的人脫離藥物控制的天堂。

還沒有退休 時，我只是工作的機器，退休後開始了真正的思索：如何為自己而活？讓自己活得更健康。我發覺交一些志同道合的朋友，保持一些健康生活的互動，才是讓老年健康快樂的源泉。

三、四年前，我注意到舊金山市的聯合廣場（Union Square）有免費贈送鬱金香的活動，起源於一九四五年二戰結束後，盛產鬱金香的荷蘭為了感謝美國的軍事援助，開始贈送大量的鬱金香花球，在春季發放給民眾。

今年在一個月前，我就收到朋友通知，說在聯合廣場將免費發送八萬棵的鬱金香花球。我每年都約朋友參加，可是因為人數太多，感受到的都是恐怖的經驗，所以他們都卻步了，可是以我老而彌堅和好熱鬧的個性，仍然樂此不疲，於是約了兩個比我年輕的朋友一起出發。

公告的時間是下午一時到四時三十分 ，我的經驗一定是要早去排隊，於是我們在中午十二時半左右就到達了聯合廣場，卻發覺整個廣場周邊都被圍起來了，也不知道該在哪裡排隊？經過服務人員的解說指導，我們走向好幾個街區遠的人潮隊伍，可是當移動了兩個街區以後，發覺隊伍停滯在一個十字路口，不能再前進。因為在十字路口的對面，也有兩排不同的人龍，一群人不知該何去何從。就算找到義工詢問，他們也無法給出肯定的答案。

當我們站在隊伍中，正覺懊惱無奈之時，身邊有十幾個大男孩手中拿著鬱金香，像是快閃行動般地唱著歌走過，他們唱著舊金山的招牌歌曲「San Francisco（be sure to wear flowers in your hair）」，引來大家合唱，眾人的鼓譟也隨著歌聲消失無蹤。

在與朋友商量以後，我們決定放棄排隊等待，改去中國城去吃點心找樂子，後來我因有事先行離開，在聯合廣場轉車時，已是下午三時，我試圖看看有沒有機會再度排隊，但排隊長龍仍然看不到終點，只好掉頭走回地鐵 車站。

我前面走著兩個年輕的漂亮外國女孩，她們手裡各捧著一束排隊得到的鬱金香，我不禁好奇地問：「你們幾點到這裡排隊？竟然到現在才拿到花束？」她們苦笑著說，她們是上午十一時以前到的，可是到現在才拿到花。當她們看到我羨慕的眼神時，其中一個女孩竟然將她手中的花束送給了我，讓我受寵若驚；更有甚者，她身邊的女孩也同樣把手中的花給了我，讓我幾乎感動落淚。她們是有何等的愛心，排了三、四小時的隊伍，竟將自己辛苦得來的花束拱手讓給一個陌生人。我拿起手機拍照留念，並告訴她們：「you are making my day so meaningful. 」這兩名女孩給了我美好的一天，真是我美麗的天使。