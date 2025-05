俗云:「行萬里路勝讀萬卷書」,所以從在台灣教書時,我就已養成習慣,到世界各地旅遊來增廣見聞,走遍各地以後,發覺舊金山 (San Francisco)是最好的落腳地點,因為它的風景和常溫氣候,都是我這個鼻子過敏的人脫離藥物控制的天堂。

還沒有退休 時,我只是工作的機器,退休後開始了真正的思索:如何為自己而活?讓自己活得更健康。我發覺交一些志同道合的朋友,保持一些健康生活的互動,才是讓老年健康快樂的源泉。

三、四年前,我注意到舊金山市的聯合廣場(Union Square)有免費贈送鬱金香的活動,起源於一九四五年二戰結束後,盛產鬱金香的荷蘭為了感謝美國的軍事援助,開始贈送大量的鬱金香花球,在春季發放給民眾。

今年在一個月前,我就收到朋友通知,說在聯合廣場將免費發送八萬棵的鬱金香花球。我每年都約朋友參加,可是因為人數太多,感受到的都是恐怖的經驗,所以他們都卻步了,可是以我老而彌堅和好熱鬧的個性,仍然樂此不疲,於是約了兩個比我年輕的朋友一起出發。

公告的時間是下午一時到四時三十分 ,我的經驗一定是要早去排隊,於是我們在中午十二時半左右就到達了聯合廣場,卻發覺整個廣場周邊都被圍起來了,也不知道該在哪裡排隊?經過服務人員的解說指導,我們走向好幾個街區遠的人潮隊伍,可是當移動了兩個街區以後,發覺隊伍停滯在一個十字路口,不能再前進。因為在十字路口的對面,也有兩排不同的人龍,一群人不知該何去何從。就算找到義工詢問,他們也無法給出肯定的答案。

當我們站在隊伍中,正覺懊惱無奈之時,身邊有十幾個大男孩手中拿著鬱金香,像是快閃行動般地唱著歌走過,他們唱著舊金山的招牌歌曲「San Francisco(be sure to wear flowers in your hair)」,引來大家合唱,眾人的鼓譟也隨著歌聲消失無蹤。

在與朋友商量以後,我們決定放棄排隊等待,改去中國城去吃點心找樂子,後來我因有事先行離開,在聯合廣場轉車時,已是下午三時,我試圖看看有沒有機會再度排隊,但排隊長龍仍然看不到終點,只好掉頭走回地鐵 車站。

我前面走著兩個年輕的漂亮外國女孩,她們手裡各捧著一束排隊得到的鬱金香,我不禁好奇地問:「你們幾點到這裡排隊?竟然到現在才拿到花束?」她們苦笑著說,她們是上午十一時以前到的,可是到現在才拿到花。當她們看到我羨慕的眼神時,其中一個女孩竟然將她手中的花束送給了我,讓我受寵若驚;更有甚者,她身邊的女孩也同樣把手中的花給了我,讓我幾乎感動落淚。她們是有何等的愛心,排了三、四小時的隊伍,竟將自己辛苦得來的花束拱手讓給一個陌生人。我拿起手機拍照留念,並告訴她們:「you are making my day so meaningful. 」這兩名女孩給了我美好的一天,真是我美麗的天使。