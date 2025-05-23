我曾在加拿大 聖約翰斯（St.john`s）居住了七八年，如今離開後，卻更感到它的好處，不覺使我格外留戀。

聖約翰斯是北美最早迎來曙光的地點之一，位居紐芬蘭島（Newfoundland）東邊，坐擁大西洋，是著名的港口和省會城市，更是世界旅遊勝地。

聖約翰斯的故事相當多，如一九○一年十二月，聖約翰斯是世界上第一個收到從英國發出橫跨大西洋的無線電信號的城市；震驚世界的鐵達尼號海難，就發生在距聖約翰斯七百多公里處的海面上。聖約翰斯更是個英雄的城市，幾經戰火，幾次重生，可歌可泣。

但聖約翰斯給我留下的深深印象，是它獨具的美好浪漫：她是一個色彩之都。

記得剛到聖約翰斯那天，入住在緊臨港口的喜來登大酒店，第二天早上起來拉開窗簾，面前是浩瀚的大西洋，一片深藍，上面天空一片蔚藍，似乎整個空間都是藍色。但轉到對面後窗一望，卻是滿城的七色房屋，紅橙黃綠青藍紫，在朝陽映照下格外鮮亮，一排排房子依山勢而建，一層層高低錯落，看上去絢麗繽紛，五顏六色，有如童話世界。

彩色的民居已成了聖約翰斯的地標，它吸引外國旅客到此一遊，漫步色彩街頭，體驗異國風情和浪漫。

循山勢高低而平行的數條長街，當你走在最下面的彩色街道時，感覺好像有汽車在你頭上行駛，這山城很像是中國重慶的縮小版。高高聳立在街上的，是建於兩百多年前的維多利亞式大教堂，典雅莊嚴，也很引人注目。

最繁華的商業區有兩條街，水街（Water St.）是最古老的街道，也是最密集的酒吧街，人流匯聚，熙來攘往。春夏季節，兩邊酒家門前都搭起高棚，四面無遮，長桌上人們在舉杯暢飲、說笑，盡情享受著海鮮、啤酒、美食，還有滿街的色彩。興到濃時，人們在愛爾蘭風笛等樂器的伴奏下，男男女女還會在街頭翩翩起舞。

在當地人眼裡，這些顏色不僅是色彩，還是久遠漁村時光的記憶。那時這裡還是荒寒之地，人們世代以出海打魚為生，這裡盛產鱈魚，有「踩著鱈魚脊背走上岸」的傳說，那時的聖約翰斯還是由漁村剛開發出的一個漁港。但不要問他們為什麽把家塗刷成色彩，因為人類自遠古以來，就是按照美的法則生活和勞作的，這裡又多是愛爾蘭人，愛爾蘭人更喜歡美和色彩，也許他們希望日夜鋪風蓋浪、飽受風寒的家人歸來，遠遠望見燦爛的色彩，心裡會更溫暖，盡快返航回家。由小漁村蛻變的聖約翰斯一直延續保持了這個習俗，這就是這個色彩之都的由來，和它的前世今生。

聖約翰斯這個藍色的港口，是由兩條伸進大西洋的綠色山崗合圍、懷抱一灣大洋碧水而成，中間僅有一線峽口與大洋相通，水深浪靜，是天然之良港，與世界各地港口聯通，港內停泊著各國大小輪船，不時會見到橙紅或紅白相間的高大遊輪，來自歐亞等洲，將世界各地的遊客載來，觀光 這色彩之都。