今年北美的春天姍姍來遲，漫長的冬天下著一場接一場的雪，到了三月依舊春寒料峭，天地間一片荒蕪。

我們的社區坐落在馬里蘭州 霍華德（Howard County,Maryland），直到三月下旬才悄然察覺到春的腳步。社區裡幾株梨花灼灼盛開，在一片灰濛濛、光禿禿的樹木中格外奪人眼目，彷彿窮街陋巷中突兀闖入了一名衣著鮮亮、眼神清澈的少女。梨花花色雪白如玉，五瓣柔嫩薄如蟬翼，在春風裡微微顫動，十幾根細細的花蕊從中央簇生而出，姿態纖巧婀娜。最妙的是梨花的姿態，從不孤零零地開，定要十來朵簇擁成繡球般的花團，真正是花團錦簇的意境。

在美國鮮少看見梅花疏影橫斜，倒是梨花成了我的報春使者。雖然比不得故園寒梅的傲雪風骨，它們總要等到春風輕叩枝頭時才肯綻放，但在我們社區裡，梨花總是在春天率先吐露芳華。走出社區，還能看到更多早春的驚喜：路旁有迎春花怒放，點點金黃；幾戶人家的玉蘭也不甘寂寞，舒展出粉紫色的花瓣。空氣中依舊帶著寒意，但眼前的這一抹抹春意，已讓人感覺到春天緩慢而有力的腳步。

三月底，春意已然燦爛。我們去南邊的蒙哥馬利（Montgomery County）買菜，車子駛過洛克維爾（Rockville）的主街，一側是皎潔梨花，另一側是粉白櫻花，花開似錦，堆雲疊雪，恍若人間仙境。雖然大多數樹木依然枝頭荒涼，背景仍是冬日殘存的灰色調，但連成一片的梨花和櫻花，足以叫人目眩神迷。陽光灑落下來，有種久違的明朗；微風拂過，雖仍帶一絲清冷，卻已是吹面不寒。

社區的櫻花比洛克維爾晚了三天才盛開。跟零零落落的梨花不同，櫻花樹連成一排，開出雲蒸霞蔚的氣勢。雖然都是五瓣花朵，梨花清麗端方，櫻花則輕盈爛漫，五枚花瓣薄如輕紗，邊緣微有缺刻，似被春風咬了一小口，花蕊二三十根，在風裡頻頻頷首。那花瓣的顏色並非呆板的粉，而是從瓣根到尖漸次暈染，近萼處凝著貴妃醉酒般的酡紅，到邊緣已淡作鮫綃淚，陽光穿透時，竟顯出琉璃的質感。

櫻花開得恣意，落得也決絕，花期短得令人悵然。一場春雨過後，梨花尚能撐出「梨花帶雨」的楚楚風姿，而櫻花卻已香消玉殞，零落泥塵，枝頭只餘殘蕊幾點，樹下積起厚厚的落英。然而此時，春天的腳步已不再悄然和緩慢，而是聲勢浩大、迅疾如梭。

進入四月，春色鋪天蓋地，席捲山川原野，樹木幾乎一夜之間換上新裝，枝頭嫩芽齊吐，如新生的羽毛，鵝黃與嫩綠交織成流動的錦緞。花朵爭奇鬥豔——白的、粉的、紫的、紅的、黃的，繽紛如瀑，彷彿天神不慎打翻了調色盤，將一切最明亮、最飽滿的色彩統統潑染在這片大地上。人間四月天，草長鶯飛，蜂蝶紛至，亂花迷眼，目不暇接，這便是一年之中春色最豐盈、最動人的時刻。

春天的腳步，終於踏過萬水千山，抵達了人間每一寸期待已久的土地。