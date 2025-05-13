俗話說「 百年修得同船渡，千年修得共枕眠 」，我覺得可以加上一個芳鄰的修行緣分。芳鄰互相扶持的感情，是不須為而為之，所以格外可貴。

我在北加州矽谷 的桑尼維爾市（Sunnyvale）居住將近十八年，期間不免有鄰居變動。幾乎所有的華人 鄰居都會在初次見到面時，說我們是有緣，所謂的有緣千里來相聚。我們都互相守望相助，最多的是幫忙查看門口的包裹，幫旅遊的鄰居澆花木。

前陣子瓊瑤女士的消息，令我想起當年在台灣新竹的鄰居。有一個四川人鄰居的母親是小學國文老師，她的兩個女兒與我交情甚篤。她為女兒訂皇冠雜誌多年，都會借給我閱讀。

除了書本小說的共享，她們還會分享麵食，最常給的是水餃，因為她知道客家人並不常做麵食。另外一個山東人鄰居，常常分享饅頭，這兩個芳鄰的麵食，比店裡買的更新鮮美味，而且吃得放心。

山東鄰居家有一個祖父，精通太極拳，每日清晨在前院打拳，享高壽。我的哥哥們向他討教，他教授簡易的招法，說是容易持久，對年輕人比較有利。哥哥們在祖父老宅的邊院演練，盡力而為。

我現在的矽谷芳鄰也在前院打太極拳，還開著平劇湊興。另外一名廣東鄰居，園藝高超，種藍莓、百香果和檸檬，結的果子都十分碩大，路過的鄰居都會駐足觀賞一番。我向他討教如何才能得到同樣的收穫，他教我購買特定的肥料等等，大家都稱讚他是「綠指之王( green thumb king )」。

感恩有高手芳鄰就近的指導，我期待著我的橘子、檸檬和芭樂能有豐收的將來。