有一個朋友，很愛炫富，常愛在人前誇耀：她在台灣有幾棟豪宅和房產，穿的衣服是什麼名牌，用的包包又是什麼名牌，去的是哪家豪華餐廳，長年累月去豪奢旅遊。但她也經常抱怨自己全身的病痛，常要跑回台灣去看病，因此也常拉我一起回台。

最近驚見大S 病逝日本的消息，對我自己是一記當頭棒喝的警鐘：當你沒有了生命和健康，世間一切榮華、富貴都是假，佛家所謂的軀體，只是一副臭皮囊，美麗的外表，焚燒後就變成了灰燼，麈歸塵、土歸土、化為一縷清煙。

大S的死因，雖然在醫學上諸多疑點，但礙於日方規定遺體已迅速火化，所以也不得而知真正死因；但是以我自身的體驗，有過類似的病情和幾次生死搏鬥。

兩年前，我隨著美加華僑回國參訪團回台旅遊，一路都健康沒事，可是回程由南部返北的巴士途中，就發覺車上有人咳嗽不停，當時我就警覺有人得了流感 ，在密閉空間裡，自然就中招了。再加上長途飛行、旅途勞頓，回美後，我開始受病痛折磨，而久病成良醫的我，當即知道自己染患了上呼吸道疾病，必須馬上就醫，所以立刻打電話給自己的家庭醫生，欲安排就診時間。

沒想到美國的醫療制度真是害死人，診所的掛號小姐深恐我得的是新冠肺炎，拒絕掛號，要我去大醫院掛急診，可是我的醫療保險 掛急診需要自付九十元，在經濟考量之下，只好到藥房去買一些非處方藥物來應急。如此一來二去，使我病情加劇，尤其自己原本就有過敏體質及呼吸道病史，每次上呼吸道感染總有固定的流程：先是流清鼻涕，然後清鼻涕變為濃鼻涕（表示鼻腔鼻竇都已開始發炎），病菌順著鼻腔流向喉嚨，引起喉嚨聲帶發炎，此時就會失聲，然後病菌向下遊走，再引起氣管、支氣管發炎，甚至引發氣喘。

當我已覺得呼吸困難時，只好去距離較近的緊急救護中心（urgent care center），那裡的醫護人員經過X光檢查以後，發現了我得了COPD（慢性肺阻塞），這是很難治療也很危險的病症。他們再用一種噴霧性的藥物，用機器給我治療二十分鐘後（用熱氣伴隨藥物打通氣管、呼吸道），叫我再轉診到大醫院的急診室去繼續治療。

此時我覺得自己就像個皮球一樣，被這些醫療機構踢來踢去，病情也由於拖延時日，而變得愈趨嚴重。到了急診室，等待了一整夜的時間，重新照了X光，得到的答案還是一樣：這種COPD他們無法治療，叫我要再去掛號找心肺的專科醫生治療。這下子我又要去找肺部專科醫生排隊等待門診，大牌醫生看不到，只好將就找個實習的小醫生，才能幫我開類固醇藥物，暫時穩定病情。

總之，渾渾噩噩中也不知怎樣自己逃過了一劫。經過幾次同樣病症的侵襲後，我的結論就是：現在年紀大了，身體健康第一，少去高空缺氧的地方旅遊，要居住在大城市中，才方便就醫。