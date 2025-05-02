我住在洛杉磯（Los Angeles）西北方向的郊區，這是一個中等階層的普通老舊社區，平時很寧靜，治安也不錯，但是上周我家卻發生了一件令人十分憤怒，卻又無可奈何的惡意破壞事件。

我家開了前門走出去，左邊是車庫，右邊是私有車道，前面是一片草坪，草坪前面就是社區的公用人行道和馬路。社區裡的人都習慣把汽車停在自己家的私有車道上，把車庫當成儲藏室使用。

一個多星期前，就在那漆黑的深夜裡，我停在家門口車道上的汽車，不知道為何成了他人惡意破壞的目標。我在早上時發現汽車的四個輪胎全部癟了下去，底部扁平緊貼著地面，仔細察看下，輪胎邊緣可以看到人為破壞細小的傷痕，這是被細小尖銳的利器刺破的，有一個輪胎甚至有著被刺了十餘次的痕跡。

我到四周巡看了一圈，鄰居的車都沒事，只有我一個受害者，到底是什麼人幹的？鄰居都是上班族，平時相處和諧融洽；社區居民很多外國移民，不曾發生過任何衝突事件，所以不會是鄰居做出的仇恨或是種族歧視 的行為，應該是外來的人做出來的偶發事故。我雖然心中十分憤怒，也萬般無奈。

我需要把車拖去更換新輪胎，打電話給保險 公司的一個半小時後，一輛大型平板拖車來到我家前面，拖車司機詳細檢視了汽車的四個輪胎後，他就有結論了。他說他確定是一個嗑了藥的不良少年，半夜三更時經過這裡，在神智不清和意識混淆下，所做出的莫名其妙行為。他在這一帶拖過一些被惡意破壞的車輛，有被噴漆、砸破玻璃、刺破輪胎的，全都是不良少年在嗑過藥的情況下做出來的破壞。他說沒有成年人會在深更半夜裡，花這麽多時間去戳破別人的輪胎，做這種無聊又毫無意義的事，他確定就是嗑過藥的年輕人。

拖車司機將車子拉上平板車，到了好市多 （Costco）的輪胎和電池中心，我原本的輪胎就是在好市多買的，買了還不到一年，現在一組四個輪胎全部得換掉。輪胎被人惡意破壞，不在好市多的保固中，但是因為買了還不到一年，好市多給了六十美元的折扣。

接著就是善後的問題了，鄰居們給了我一些建議，我找了一名相熟的建築工人，在車庫屋簷下安裝了一套移動感應燈（Motion Detection Light），這種燈在入夜以後，只要家門口有任何物體移動，馬上能感應到，燈光自動打開；兩盞強光燈泡有如小型探照燈一般，能把家門口照得亮如白晝，如果暗夜中有歹人前來，燈光乍亮，歹徒受到驚嚇，通常會馬上離開，能夠有嚇阻之用。當外面的感應燈光突然大亮，也會提醒我們注意外面可能有人移動。

我還上購物網站買了一套攝影監視器，安裝在屋簷下，以後如果歹徒來到周圍惡意破壞，就會被監視器錄影下來。除此以外，我們也沒有其他可以做的事情了。遇到無妄之災，只有自認倒楣，不過想到「破財消災」這句話，但願一些潛在未來的小災小難，能因為這次破財而消弭無蹤。