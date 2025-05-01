加州舊金山 市（San Francisco,California）因第二次世界大戰末期在此召開過重要國際會議而聞名，後來又因為矽谷，它的名氣更大了。我和太太早就想到此一遊，終於在二○二四年實現。

去年七月十日到十六日，兒子帶我們到舊金山去旅遊了一趟。飛機從達拉斯機場（DFW Airport）起飛，約飛了約六個小時到達。下飛機時，天氣給我們一個下馬威，寒氣很濃，幸好我們出發之前查了當地天氣，知道比東海岸氣溫低，特地多帶了些衣服。

我們事先訂了山景城酒店（The Ameswell Hotel），入住後離天黑還有幾個小時，我們在酒店前的花園閒晃。漂亮的花園約一英畝大小，花草樹木品種齊全，鮮花盛開；在偌大的草坪裡，設置了一些供大人孩子都能玩的設施，如踢球、投靶標等。晚上寒意濃時，放置在花園草坪一側的火盆燃起火苗，我們和其他客人圍繞火盆吃著美食，欣賞美景，顯得十分愜意。

我們租車瀏覧舊金山市容，馬路兩旁花草、灌木、喬木密密麻麻。在美東，八月只有紫薇花盛開，其他花期已過，而在舊金山，幾乎所有能開的花都在盛開，白花、黃花、紅花、紫花和藍花融為一體，散發濃濃的清香味。我們沿著一條林蔭道緩行，滿山都是花，盡收眼底，令人陶醉。在住宅區，我們發現舊金山的風土人情頗有歐洲味，如在門兩旁或窗戶外，喜歡裝飾花籃與樹枝、灌木等的編織物。

兒子在大華府的TikTok工作，定期到舊金山總部出差。他說：「TikTok和谷歌、蘋果、甲骨文，以及其他五百強企業，都在聖塔克拉拉縣（Santa Clara）的山景城（Mountain View）附近設有據點；鄰近還有史丹福大學 等知名學府。」他領我們到山景城走馬看花，一邊開著車，一邊講著；周遭大樓林立，很是搶眼。

我孫子想上史丹福大學，於是我們用了半天時間在校園裡轉悠。這裡按專業設七個學院，建築宏偉，環境優美，似一座花園，校園內到處可見創校人利蘭·史丹福（Leland Stanford）的雕像，讓我們不禁敬佩美國富人重視教育的精神。我們還在學生食堂吃了一頓飯，兒子和同學們攀談了一會，看得出來，同學對這所大學很滿意。

我們參觀了美國舊金山戰爭紀念歌劇院（War Memorial Opera House）及戰爭紀念館（War Memorial Veterans Building），一九五一年舊金山和約國際會議在此簽訂，對二戰的偉大意義，一目了然；也讓我們對舊金山名字的來歷也略知一二。

最後我們去參觀了金門大橋（Golden Gate Bridge），這是一座懸索橋，跨越連接舊金山灣和太平洋的金門海峽。南北兩橋墩跨距為一千二百八十米，美國一○一號公路和加州一號公路可藉此橋穿過海峽，自行車和行人也能行走。我們去得早，欣賞到霧鎖金山的奇景，藍色的海水映襯著橙色結構的橋體，奔騰的海浪更突顯灣區的美。伴隨海風步行在橋上，看著這座近百年前興建的雄偉大橋，使我們明白世人為何把此大橋視為舊金山和加州最受國際認可的標誌之一。

而我不解的是，金門大橋兩側護欄又高又密實，問了兒子才知道，以前護欄沒有這麼高和密實，是因為曾發生多起跳海自殺事件，才加強防護。

舊金山一遊，時間雖短暫，收獲頗豐。