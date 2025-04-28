我不喝酒，一真一假兩杯酒擺在面前，我根本分辨不出來。然而我這酒盲，卻花了大把美元，在紐約（New York）的中國城（Chinatown）買了四瓶中國頂級名酒茅台。

事情起於一位朋友從中國打電話，讓我回國時帶點茅台酒。我以為他發了財，都喝上茅台了，朋友連忙分辯：「哪裡哪裡，我這點工資哪能喝得起茅台？」我奇怪了：「那你買茅台幹嘛，還要四瓶？」朋友解釋：「兒子今年大學畢業，面臨找工作難關，想買幾瓶茅台送禮。」我更糊塗了：「茅台不是中國產的嗎，為什麼捨近求遠，要在美國買？」朋友這才道出原委：「你有所不知，國內市面上的茅台，好多都是假的，從包裝上根本看不出來。現在當官的都是久經（酒精）考驗的，我要是誤買了假茅台送他，被他嘗出來，豈不是弄巧成拙？所以才請你在美國買。」

接受了重任，我來到中國城，從未進過酒莊的我，連去了幾家，各家都有茅台，價格差不多，可我無法區別孰真孰假。無奈之下，我只好選擇一家大酒莊，老闆是中年男子，看上去挺實在的。我把事情原委告訴他，再補充道：「老闆，這茅台的價格，我就不還價了。只請你一定給我真酒，要是買了假酒，耽誤朋友的大事，就麻煩了。」老闆說：「既然你信得過我，我也實話實說。我的酒都是正規渠道進貨的真酒。你要問為什麼，我就告訴你：我不敢賣假酒。我開這酒莊，是花了五十萬美元買的酒牌，要是賣假酒被查出來，酒牌就被吊銷，你說我敢賣假酒嗎？」

聽到我要買四瓶茅台，老闆十分高興，話匣子又打開了：「其實你朋友在美國買茅台是對的，他要是在中國買，即使買到真茅台，也不及我這裡的好。」我不解：「此話怎講？」老闆說：「你不知道吧？同樣是茅台酒廠產的茅台，分四等。」我忙問：「你說什麼？茅台還分等？那我買的是幾等？」

老闆見我入了神，就悠悠地說：「別急，聽我慢慢道來。一等茅台特供中南海、釣魚台 和中央機關，這沒話說吧？當年四人幫那個王洪文，就是在國宴散席後，讓服務員把各桌喝剩的一等茅台倒在一起，拿回去慢慢享用。二等茅台供應各軍區，軍頭們喝了好酒才能打仗是不是？三等茅台用來出口換外匯，也順理成章吧？你現在買的就是三等茅台。四等茅台是蒸酒的尾巴，這才是供應老百姓的。其實老百姓能喝到真的四等茅台就不錯了，就怕買到假茅台。聽說過國內有人以高價收購茅台酒空瓶嗎？那多半就是用來灌假茅台的。你那位朋友在國內只能買到四等茅台，還不一定是真的。你從紐約帶給他真的三等茅台，你說他運氣好不好？」

老闆的茅台酒經，把我聽得一楞一楞的。原來人分等，酒也分等，幾等人喝幾等酒，這真是長知識了。我把這四瓶酒萬里迢迢帶回中國，朋友的兒子後來果然找到好工作，或許就有這三等茅台的功勞吧。