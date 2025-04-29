現今是一個世道多變的時代，當我們在享受高科技的同時，戰火亦於各地掀起遍地硝煙，頓發的地震 與海嘯不時威脅著人們，暴風雪及吞天巨火也席捲而至，這些任誰都無法預知的天災人禍，頃刻間就改變了我的人生態度。

歲月流逝果真悄然，在紐約閃過幾十個春秋的我，當見到身旁友人皆已華髮叢生時，才突然意識到自己竟也老了；多年來隨著先生經常進出歐洲，身上映滿了可人的湖光山色，倒把自己曾經生長的土地忽略了。

我確實有好長一段日子未回台灣了，我怕見到菜場中那些熟悉的攤販，因為此處再也不會有母親挽著菜籃，來回穿梭於其中的身影；我也怕走上那熱鬧的台北街頭，因為此時此刻，我已是無父無母之人，幸福的感覺不在，歡樂亦早已離我而遠去。

台北的天空依然晴朗明亮，但我總怯於再回到那個前面有小河，後面有山坡的七張；如今的七張高樓四起，或許只有我仍在苦苦尋覓，尋覓記憶中那片綠油油的稻田，尋覓大雜院裡的那口老水井。淚眼中我似乎又見到了父親，他依然是那麼高大碩壯，那麼的聲如洪鐘，他仍舊是一生為家人付出，用愛填滿了我們小屋的父親；兒時的歡樂早已經遠去，但源自於父母親的溫暖，卻使我始終感念到如今。

想到許多逝去的叔叔阿姨們，心裡又翻起一陣酸楚；他們都是我父母畢生的好友，當年同赴台灣另起家園，彼此之間情同手足，打起牌來雖然互不相讓，但在生活上總是甘苦與共；他們看著我出生長大，待我亦親如己出，如今都已作古多年，我卻無以為報，只留下訴不盡的思念。

父母親墓前的紙灰飛揚，我與妹妹們忍不住相擁而泣；身為長姊，我卻早早就遠走他鄉，留下妹妹們肩起照顧父母的責任，常存在内心的愧疚與不捨，此刻瞬間化為止不住的眼淚。淚水順頰而下，沾濕了枕巾，這又是一個夢醒時分，在長夜漫漫中，我心繫家人，卻鼓不足再回去的勇氣。

台灣有我年輕時的美麗回憶，也印滿了我無力回天的傷痛和悲哀；我始終相信父母親並未走遠，他們只是在某個不為人知的地方，仍一如往昔般眷顧著家人。家人永遠在我的牽掛中，凝視照片中那一張張可愛的笑臉，笑臉朝我撲面而來，也融進了我的內心深處；我告訴自己，該是回去看看的時候了。

飛機緩緩下降，晴空下的台灣隱約在望，我用力抹一抹眼角，想更看清楚這塊美麗的土地；我知道，長眠於山頂上的父母親，必也看見女兒回來了。是的，台灣，我心中永遠的家，我回來了。