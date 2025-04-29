去年初從加州 （California）開車前去佛羅里達的蓋恩斯維爾鎮（Gainesville, Florida）拜訪老友，也順便回味多年前從佛羅里達州開來加州的感覺。因為是冬天，我們選擇開南方的十號公路。

開著兒子十年的老爺車，帶著年輕的心和兩把老骨頭，開始往東。天黑前終於抵達靠近亞利桑那州的「針城」（Needles,Arizona），這個僅有五千人口的小鎮，有不朽的歷史和豐富的天然資源，最特殊的當然是附近許多少見的針形石峰，也是小鎮名稱的由來。

在旅館前把車子停妥，先把一身已經移位的老骨頭歸位後才走進旅店，櫃台熱情的年輕人滿臉笑容迎接，解除不少顛簸的疲憊。仔細一看，這不是英國的大歌星史汀（Sting）嗎？不會的，但是實在太像了。他也處之泰然，因為幾乎每個住客都問他同樣的問題，尤其他說起話來溫文儒雅，又有一口好嗓音，真是如假包換的Sting。每次公路旅遊我們總會有小小的驚奇。尤其是和美國鄉下單純的年輕人交談，除了了解當地文化外，也常聽到美麗動人的故事。

這個Sting是個美化環境的藝術家，經常申請聯合國文化組織的補助去美化各國的大環境，包括曾經做過台灣桃園公路旁的壁畫和許多亞洲國家的案子，他還告訴我們許多針城的中國故事。

他說，針城在一八八三年建立，正是華工剛完成部分鐵路建造後的幾年，也是許多華工被當地人謀殺的黑暗時期。新成立的針城對待中國人相對友善，當人民和政客認為中國人民守法又努力工作，所以決定保護前來「避人禍」的華工。在那個節骨眼，能「容忍」華人 已經是人權的一大進步。中國人在這裡開了好幾間洗衣店，加上幫助建設附近鐵路及淘金，所以針城雖小也因此而風光了好一陣子，據說一九二九年連全美有名的百貨公司JCPenny都在這裡開了店。

針城是美國聞名的六六號公路的加州入口城，只是如今時代的腳步太快，終於輾碎針城古老的繁華，漸漸成了旅客驛站，流浪人的一夜城。

小鎮放眼看去不是旅店就是加油站 ，有趣的是一個大加油站的附屬雜貨店取了個「糟糕的店」（Terrible's）當店名。我起初想，針城啊針城，「針」是如此糟糕嗎？問了店長，她哈哈大笑，告訴我們糟糕店的來由。原來糟糕店的創始人一直以薄利多銷做生意，打敗不少同行。當他要註冊加油站附屬小店時，辦事員正是他同行的兒子，就對同事說那個糟糕的人又來了，創始人聽到後就註冊「糟糕的店」當店名，還真是一絕。

這次在針城過的一晚，學習了不少華工史，也了解到人與人相處可以相斥、相吸，也能相容、共榮。真是一次難得的奇遇。