二○○四年春天，我們從美國回到了台灣，老公的幼年朋友阿宏和他的老婆阿月，陪著我們到有壯麗的縱谷風光和農村風情的台東縣一遊。第一站到了池上鄉伯朗大道，一進入稻田區，我們租了一輛三輪車，由老公阿界駕駛，慢慢開在稻田邊的路上。在這片以翠綠稻田著稱的美麗土地，稻田規劃得非常整齊，田間小路縱橫交錯，偶爾可以看見一隻白鷺從田中飛起，優雅地劃過天空，為這片寧靜的田野增添了一抹靈動。

行至池上著名的「伯朗大道」，視野更加開闊。筆直的道路像一條綠色的緞帶，穿過連綿不絕的稻田。遠處的中央山脈連綿起伏，雲霧繚繞，彷彿仙境。我們四人忍不住停下車來，站在田野間盡情欣賞這片風景如詩的稻田。這裡最為著名的地標是「金城武 樹」，這棵樹因曾出現在廣告中而成為代表性景點，吸引了許多遊客專程來此朝聖。當我們騎著三輪車靠近「金城武樹」所在的位置時，沿途遇到許多人也正在前往那裡；他們有的步行，有的騎著腳踏車，熱鬧非凡，這種盛況讓我們對「金城武樹」的魅力倍感期待。

然而，當我們到達那裡時，卻得知一個令人遺憾的消息：「金城武樹」因強風來襲而被吹倒，被圍起來了，樹藝師正在修復它。很快有人提議，說可以改去跟「蔡依林 樹」合照，這是在「金城武樹」東方約一百公尺處的另一棵茄苳樹，讓我們感到既意外又有些好奇。我們決定順著大家的建議，騎著三輪車繼續探尋「蔡依林樹」。一路上，稻田裡不時有遊客拍照，有人手拿自拍棒，有人擺出各種俏皮的姿勢，我們也忍不住停下來，拍了幾張稻田美景。

當我們繼續騎行時，阿宏突然開口問路，詢問附近的居民「蔡依林樹」到底在哪？路邊一群三代同堂的遊客正悠閒地散步，包括一位阿公、一對夫妻以及幾位活潑的孩子。聽到我們的對話，他們也顯得興致勃勃，似乎他們也不知道有一顆「蔡依林樹」，也想去一探究竟。這時，阿宏忍不住開了個玩笑，指著遠處的某個方向說：「那你們不如去找『阿界樹』吧。」他的語氣輕鬆，帶著幾分打趣的味道，沒想到大家竟然信以為真，連連點頭說：「對啊對啊，我們趕快去找『阿界樹』，我們也可以跟它合照。」一句話讓大家哄堂大笑，他的孫子們也跟著起鬨，現場氣氛十分歡樂。這群三代同堂的家庭在得知「阿界樹」是開玩笑的說法後，並不介意，仍然熱情地投入到遊覽中。他們邊走邊笑，不時回頭看著我們，散發著和樂融融的氣氛。

騎著三輪車穿行在稻田間，是一種無比愜意的體驗。不同於快速的車輛，三輪車的慢速行駛讓我們能細細品味沿途的風光，田野的每一片葉子、每一抹陽光都像是大自然的畫筆，描繪出最純粹的田園景象。阿界一邊專注地駕駛，阿宏則不時從車上探身拍照，記錄這美好的瞬間。這一天，我們在台東稻田區的三輪車之旅，充滿了意外與歡笑。從「金城武樹」的遺憾，到「蔡依林樹」的好奇，再到「阿界樹」的玩笑話，稻田間的每一步都讓我們感受到大自然的美好與人與人之間的真誠互動。