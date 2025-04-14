在洛杉磯漢亭頓花園（The Huntington）晨運時，經過美麗的茶樹區，當時下著毛毛細雨，濛濛細雨紛飛中看到潔白的茶花挺立在細雨中，如白玉般不沾一點塵煙。靜望著它，可以忘記一切煩惱，我願活著像白茶花，純淨不沾煙火，跳出人間的塵俗，難怪名牌香奈兒（Channel）就選擇白色茶花做為品牌標誌。

走過日本園區上面，望過去已經看到了春天的氣息，在枯木後看到粉紅色的櫻花伸展枝頭，混在冬天的腳步中，綻放得如此心安理得，周圍一片淺綠襯得粉紅櫻花特別亮眼，剛被雨水冲淨了近日南加州山火 灰，才出芽的綠樹也紛紛爭相出頭，比賽誰的綠芽更多、更高。由粉紅到深紅，淺綠到深綠，看到源源不絕的生命力，歷經了強火、強風，風吹雨打從來沒有讓它們放棄生存。一點露，一根草，一棵樹在世間都會留下痕跡，靜下來時，我自己也會想想人生的意義在哪裡？我又留下了什麼痕跡？

風雨之後的清晨，看到繽紛的花樹下灑滿了落葉和落花，入眼繽紛，雖然沒有和林黛玉一樣的情懷，不免仍有一絲惋惜，這麼漂漂亮亮的花真的是紅顏薄命，太短了吧。

經過美國文化館旁，看到高梯上的工人， 好奇下著細雨中還不停地工作是在做什麼？站在一邊觀察了一下，猜想是美國文化館外牆久了，也許有些牆壁縫中長霉，工人做的就是磨去霉斑，作好重新粉刷的準備工作。前幾天遠看以為像梅花枝葉的黑色花紋，居然是霉斑，這個霉斑也太漂亮了吧。

走過一旁都是樹葉已經落光的枯樹，枯枝居然無風自動，還夾雜著一些吱吱的聲音，仔細一看，原來還有一隻和枯枝同色的小松鼠也在晨運。動作快閃，忽上忽下，空中特技般連看都不看就跳過樹枝，我真佩服牠的靈活，才拿出來我的手機想拍下牠的特技，牠已經快閃而逝。

時間是最勤勞的，沒有一分一刻會休息，隨著時光流轉，每一分鐘都謹慎、勤快地踏出它的每一個腳步，適時地該開花就開花，該出芽就出芽，該落地就落地，看到生命的四季。 由自然的植物當中也有所領悟：我們人生也必須要把握，年輕時該衝刺，手腳不停地要衝，老年時該休閒的時候就要休閒，生活要有度，習慣成一個規範。看到時間的孜孜不倦，也讓我們回想自己也應該自強，每天找到好的軌跡順著走，改去不好的軌跡，自強不息，每天精進，才是人生的意義。

今年元宵節我有三個願望，第一個是願家人平安健康，二願歲月靜好，三願勿忘初衷。﻿行萬里路勝讀萬卷書，每天走過的路，一路上看到有新的東西，聽到有新的點子，我都很有興趣尋求新的靈感，滋潤我的求知欲。人生七十才開始，我也覺得在學習的路上，不分老幼，也不分男女，只要有一顆求知的心。人生有太多的未知，有太多的驚喜或者驚訝，且行且珍惜吧。