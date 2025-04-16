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Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

逛書店

彭素綺
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住在北加州矽谷的桑尼維爾( Sunnyvale )的我，日前去逛華人超市時，發現隔壁的書店已經變成一家越南餐廳。心想如今可以在網路上免費看名家作品，實體書已經漸漸走入歷史，不禁感慨。

我個性內向，不善交際，從小到大都是看書報雜誌打發課餘時間。那家書店掛名世界書局，店主說是世界日報書店，店內陳列各國名家作品，海明威、大小仲馬、川端康成、張愛玲、白先勇等人的小說都有，我欣喜若狂，買到心儀的作品。

更令我感動的是，書店還幫顧客提供購書服務。我託他們買全張愛玲的小說，至今想來，都不忘當時去店裡取書的雀躍心情。愛書者都了解，每一個作者都有自己獨特的寫作風格，也是因為這個風格差異，吸引了不同的忠實讀者。

當年就讀新竹女中的時候，我搭公車上下學，往公車站的路上有一家書店，存書豐實。我每天都先和母親說好，先逛書店，會晚一點回家。這家書店的老闆宅心仁厚，允許顧客只讀不買，店裡總是滿滿的同好。有時候，店主會告訴我，下周會有某個名家的新作品進貨，我感恩之餘，每每就買了一本書。

看過一個評論，愛看書的人，不一定會寫文章； 會寫文章的，一定是愛看書的人。想起小學時期，國文老師給我的一篇文章很多小紅圈，並且告訴我，多看書，她說寂寞是藝術文學的摯友，盼望我能享受那種寂寞。我之後更加喜歡看書，也是良師的教誨之恩。

華人超市 加州 越南

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