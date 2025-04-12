初夏，中學樂隊來到華盛頓州 溫哥華（Vancouver,Washington）的一家養老院 演出。這是一座擁有上百間老人居室的現代化養老院，明亮的大堂裡一排排落地窗掛著米色窗簾，柔和的陽光灑在金色木柄的沙發和舒適的軟席上，紅色嵌花地毯為整個空間增添了莊重與溫馨。

學生們在老師的指揮下忙碌地擺設著樂器：長笛和黑管排在最前，木管樂器居中，銅管樂器和鼓架則布置在最後。伴隨著樂器逐漸排列整齊，養老院的住戶們也陸續來到大廳。

身著黑色短呢外套的老婦人被護士推著輪椅緩緩進來，衣服的白色花邊熨燙得筆直，黑色長褲下是擦得鋥亮的短跟皮鞋。另一名拄著拐杖的老太太也出現在大廳裡，她穿著黑白編織的典雅外套，及踝的深色長裙隨著她的步伐搖擺晃動。儘管老人們已失去昔日的挺拔身姿，步履蹣跚，甚至佝身駝背，但每一位都打扮得精緻而得體：嘴唇塗上了鮮豔的口紅，指甲修剪得光亮如新，頭髮被細心捲成蓬鬆的弧度。他們帶著正規的儀式感，迎接這一天的特別演出。

忽然，大廳外響起一陣洪亮的聲音，未見其人先聞其聲：「音樂會在哪裡？」話音剛落，一名個子不高的灰白短髮老太太邁著矯健的大步子走了進來。她穿著寬鬆的亞麻色襯衫和直筒褲，手臂隨著步伐甩動，精神矍鑠。「生日？ 誰的生日？」她繼續高聲嚷著。護士湊到她耳邊大聲說：「是您的100歲生日。」

隨即，大廳裡響起陣陣笑聲，站在一旁的學生們滿臉驚喜地看著這位百歲老人。她是唯一一個步履穩健，自己走進大廳的人，不需要任何人的攙扶與輔助。相比其他坐在輪椅上或佝僂著身子的住戶，她無疑是這裡最特別的一位。

「我什麼毛病都沒有，身體健康著呢。音樂會嘛，聲音一定要響亮些」，她仰頭自信地說。

音樂會正式開始，學生們演奏起熟悉的「生日快樂」。百歲老人站在大廳中央，像個專業的指揮家一樣，揮動著雙手，節拍精準，氣勢十足。音樂聲在大堂中響亮迴盪，甚至有些老人不禁抬手捂住耳朵。但百歲老人卻笑得滿臉喜悅，似乎沉浸在每一個音符中。

長笛聲音悠揚，銅管旋律高亢，鼓點鏗鏘有力，學生們用年輕的熱情溫暖了這個大廳，而老人們也彷彿被音樂拉回到曾經的記憶裡；或許是某個久遠的音樂會，或許是曾經那些充滿浪漫與希望的歲月。

這一天，音樂不僅為百歲老人送上了最特別的祝福，也為這裡的住戶們增添了一抹亮色。柔和的音符融化了時間的冰冷，喚起了生命的嚮往，孩子們用音律傳遞著他們對老人的關愛，音符攜著歡快為老人們帶來了開心的一天。