二○○七年春，晴天霹靂的癌症診斷，打破了我一切生活規畫，工作請假停薪，取消了已經訂好的日本之行，歷經手術、化療。秋天來時，我的治療告一段落，老公策畫了一次美東賞楓之旅，以紓解幾個月來的苦悶。我們從灣區（The Bay Area）搭飛機到波士頓 （Boston），租車一路開到加拿大 來回。旅途中有許多插曲，有緊張有驚喜，是一段深刻的回憶。

第一天下飛機後領到租車上路，已是當地深夜，我們對波士頓錯綜複雜的公路和地下道又不熟悉，等終於開到郊外的旅館時，已是早上四時，我們只休息了三個多鐘頭就出發開始行程。早上先在波士頓遊覽一下，吃了美味的大龍蝦，然後好整以暇地往當晚的目的地阿科底亞國家公園（Arcadia National Park）前進。也許規畫的時候只算了里程距離，沒有考慮到夜間山路行車的危險，眼看夜深時目標仍遙不可及，為了安全我們決定回頭，找了一家路邊的小旅館度過一夜。

隔天我們穿越加拿大，來到魁北克 （Quebec）市郊的蒙莫朗西瀑布（Montmorency Falls）。美麗壯觀的瀑布已讓我們流連佇足，而瀑布後頭楓紅層層的森林，還有小徑上色彩繽紛厚厚的落葉，彷彿置身畫中，讓來自加州，少有機會看到大片楓林的我們驚嘆不已。

在往下一站的高速公路上，因為事先沒有看好出口，我們不自覺放慢車速，後面好幾部車也跟著我們慢下來，可是沒有人按喇叭催我們，可以感受到人們的包容。我們決定先下交流道停下來看地圖。有一部原來跟在我們後面的車也一路尾隨我們到一個停車場，我們心生警惕，怕來者不善。結果一名男士下車走過來說，他看到我們在高速公路上好像有點迷路，問我們是否需要幫忙。我們鬆了一口氣，告訴他要去魁北克，他就在我們的地圖上指點該怎麼走。謝過他準備再出發時，他卻又跑回來，說他現在正好沒事，乾脆帶我們去，我們跟著他車就好，真讓我們見識了加拿大人的友善和熱心。

傍晚時我們來到魁北克市區，看到滿城古色古香的法式建築，聽到耳邊呢噥的法語，感覺一下到了法國。入夜後的老城區街道兩旁，更有許多美輪美奐的精品店和浪漫的餐廳，在燈火朦朧中吸引著往來的訪客。我們也選了一家餐廳，享用美味的法式餐點和紅酒，當時迷人的氣氛和享受，日後還回味無窮。

隔天我們先開到蒙特婁（Montreal），魁北克的風采還在腦子裡迴盪，就比較感受不出蒙特婁的特色。我們走馬看花繞了一下，就繼續駛向渥太華（Ottawa）。 身為加拿大首府，它不僅有個美麗的名字，也有怡人的市容和風景。最驚喜的是在途中轉進一個公園，滿園楓紅撲面而來，園裡還有一個湖泊，不僅倒映著四周絢爛的楓樹，湖中還散布許多斷樹殘枝，呈現璀璨的天然調色盤，美得如夢如幻。令人好奇的是，這樣一個美麗的公園，卻不用付費，也鮮少人跡。再想想加拿大本就是個好山好水的國家，四季風景迭換，當地居民可能都不覺稀奇了吧。

離開渥太華，行程已過大半，返回波士頓途中我們還遊覽了美麗的千島湖（Thousand Islands），和幾個各有風情的小鎮。愛拍照的老公沿途捕捉美景，有不少佳作，我們選了一張楓林的照片放大掛在家裡，讓我常常回憶起那趟溫馨的旅行。