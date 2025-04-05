早上下了些雨，下午出門走了走。回來時，遠遠看到家門口放了一大箱東西。心想，好奇怪，今天應該不會有任何貨物寄到家來的呀？那麼大一箱，到底是什麼東西呢？

走近一看，是一箱十八磅的義大利 香腸，而且是我最喜歡的牌子。原本以為是先生為我買的，心中一陣激動，但我迅速否定了這個天真的念頭。這種香腸一年他最多就批准我買一兩次，而且每次都有數量限制，因為他喜歡吃新鮮的食品，不喜歡吃成品，一下子來這麼大一箱香腸，應該不會是他幹的。

為了證實自己的判斷，我打通先生的手機，一問，果然不是他買的。

不管是誰買的，畢竟上面清清楚楚寫著是寄給我的。正準備打開看看，先生卻嚴肅地囑咐，既然不知道東西的來歷，就千萬別碰那箱子。而且堅持，不管裡面裝的是什麼，這箱東西都必須扔掉。

這麼好的東西，扔掉了多可惜啊。我決定趕在先生下班前，把這箱香腸的來歷搞清楚。

我尋遍箱子上所有文字，都找不到發貨商家的任何信息，沒有地址，沒有電話號碼，我只好翻看自己的購物歷史。以往網購的東西全都收到了，昨天下單的物品，付款收據上說至少需要一個星期後才能到貨，今天可能連貨都沒發呢。

我進到電子信箱裡，想看看有沒有什麼線索可以查到這箱東西的來歷，沒想到居然有一封商店新發來的通知，說我昨天網購的東西已經送達了。

這真把我樂壞了。按他們正常的送貨速度，沒有一個星期，是絕對見不到貨的，難道他們商店裡有人半夜摸黑撿貨發貨，又有人像聖誕老人那樣乘著月色，坐上鹿拉雪橇出來送貨不成？

重要的是，這是個全球聞名的連鎖大商店啊，平時他們郵寄東西的箱子外面，都是用正規的大字體大圖片印著公司名字和商標，這回是怎麼了，居然用一個裝過香腸的食品箱發貨，箱子上還見不到這個商家的任何信息，害得我們差點把箱子連同裡面的東西一起扔掉了。

一向愛開玩笑的先生知道結果後，打趣說要打電話到商店去，投訴他們送貨速度太快，害得我們差點把東西扔掉了。