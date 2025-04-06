夜幕低垂，天色已暗，小區裡一片寧靜，只有各家門口的路燈發出微弱的燈光，我提著裝滿垃圾的袋子走出家門，「爺爺」，忽然一個稚氣童聲傳入耳中，定晴一看，原來是鄰居小男孩。

小男孩大我小孫子一歲，也就不足六歲，我問：「小朋友，怎麼樣啊？」小男孩說：「爸爸帶媽媽去醫院，爸爸說一小時就回來，現在已經過了一小時，還沒有回來。」我邊走邊問他「真的嗎？」小男孩一直跟著我，不斷重複一樣的話，我頓時警覺起來，抬頭一看，他家燈火通明，車庫門大開，我趕快喊我太太，一起到他家查看。

我們從車庫進入，屋內空無一人，我問：「有爸媽的電話號碼嗎？」他說沒有，我們即刻寫下一張紙條，紙片上寫上我家的電話號碼，就說小孩在我們家，我們把紙條貼在他家大門上，就帶著小男孩回到我家，同時把車庫門打開，亮著燈。小男孩開心地在我家客廳玩，約莫三十分鐘的時間，聽到有人在喊小男孩的名字，我迅速打開屋門，並呼叫小男孩：「你的爸爸回來了。」

小男孩一個猛撲，給爸爸一個擁抱，溫馨場面令人動容，那個爸爸顫抖著對著手機說：「找到了」，我問道：「怎麼？」他說：「報警了。」我說：「你沒有看到大門上的紙條嗎？我還亮著燈，開著車庫門。」他說他太太病重急診住院，原本打算一個小時回來，剛回到家沒看到兒子，心一急馬上報了警。我沒有再說什麼，目送著小男孩興高采烈地跟著爸爸回家。

過了一周，鄰居小男孩的爸爸來敲門，他說上次報了警，政府相關部門來了兩個人，要了解當時情況，他們看到小孩腿上有個如硬幣大的傷疤，雖然解釋是小時候跌倒傷到的，但他們不以為然，當即帶著小孩去醫院做身體檢查，查看是否還有其他地方受傷。那名爸爸告訴我，政府人員之後可能會打電話問我一些相關事宜。

又過了一周，我在上班時，果然接到加州 （California）婦女兒童保護局的電話，她說有一個兒童失蹤案要了解，問我是不是在現場，我說：「是的，在現場。」她繼續問可不可以接受她的電話訪問，我說：「可以。」她聲音柔中帶剛，要我把當時情形再複述一遍，我講畢她開始發問，問得非常仔細。她問，「小孩獨自一人在家多久？在外多久？」「小孩看到你是什麼狀態？哭泣還是高興？」「小孩看到爸爸是開心還是驚慌？」「爸爸看到小孩是什麼表情？生氣還是高興？」「平常你家跟他家關係怎麼樣？」「他們夫妻和睦相處嗎？有沒有經常吵架，或者經常聽到吵架聲？」據此我真誠地一一回答。最後她還問我太太是不是也在現場，她還要電話訪問她，我說「應該不用了吧」，她才掛掉電話。

一通報警電話令我驚訝，看似簡單卻是大事，也讓我對美國社會有了更深的了解。兒童失蹤、家庭暴力時有發生，如何防微杜漸，非鉅細靡遺不可。