小兒子和洋媳婦在疫情期間分手了，結束了這一段十多年的緣，我看他們從爭吵到冷戰，最後各自為政，我不能干涉，不敢勸分也不敢勸合。幸好他們沒有孩子，不必搶撫養權，也沒有任何財產的爭議，所以他們好聚好散地切斷了這一段姻緣。

小兒子很早就發現他們彼此不合適，分手只是遲早的問題，但是一旦真的分手了，小兒子還是有低潮，過了大半年他才開始找女朋友。現在的年輕人都是在交友網站上找朋友的，小兒子也不例外，先把自己的照片和簡介放在網站上公開，大家都可以看到別人的簡介，若彼此都選中對方，才可以開始交友聊天，聊到雙方都願意見面時才可以約會。

起先，兒子說反正放簡介就是「姜太公釣魚，願者上鉤」，但是他看中的，人家看不中他，他不喜歡的，卻挑中他，叫他進退兩難。他想是不是因為他是華裔 ，比較乏人問津？居然沒有一個華裔女子選中他，選他的都是白人女子，或是因為他的演員工作讓亞裔 女孩裹足不前？有幾次互相看中的白人女性和他在網路上聊天一陣子之後，兩個人約會，見面一兩次後沒有來電，就沒有下文了。兒子在交友網站上尋尋覓覓了一年多，都沒有交到一個值得讓他動心的女生，他告訴我，他決定放棄網路交友，今後單身也沒關係，聽天由命吧。

正在這時候，網站上有一名住在泰國 曼谷（Bangkok , Thailand）的漂亮亞裔女孩看中了他，即使是臨去秋波，兒子說有位可以聊天的對象也好。於是他們開始用簡訊聊天，還經常打電話，在他們交往過程中，兒子得知這個比他小五歲的女生是中泰混血，她的父親是福建人，第三代的泰國華僑，她的母親是泰國人。

小兒子覺得這名叫唐妮亞的女孩非常溫和，他想可能是初識過程對方的禮貌，但是他們交往半年後，唐妮亞到加州來參加朋友的婚禮，並度假半個月，他們才有真正相處的機會。幸好她來美國，我也才有機會親眼看到唐妮亞是真正的漂亮女孩。

起先小兒子把唐妮亞的照片給我看的時候，我猜想那是照相機裡美顏效果的照片，沒想到她本人就是那麼漂亮。他們在洛杉磯（Los Angeles）約會兩個禮拜，天天見面，很談得來，也覺得彼此有很多地方很相似。唐妮亞畢業於紐約的哥倫比亞大學（Columbia University , New York）研究所，而且在紐約工作過，前幾年才回到泰國陪父母親。她和小兒子一様，喜歡文學和藝術，並不追求虛榮，不穿名牌服飾，真是難得。唐妮亞起初也在交友網站認識了不少人，但是沒有一個合適的，她也是正在考慮放棄網路交友時，看到了小兒子的簡介，她當時想，隔著這麼遠，不要抱太大的希望，就算多認識一個人，交個朋友也好吧。

兒子和唐妮亞愈來愈覺得彼此非常相配，於是兩個人都同時把交友網站取消，正式成為男女朋友。幾個月後，他們在韓國共同度過兩個禮拜的假期，在那個朝夕相處的日子裡，他們更瞭解對方。因此在二○二三年底，兒子決定趁我們全家帶孫女回台灣尋根之旅的機會，請唐妮亞也到台北來和我們一起度假，以便全家大小認識唐妮亞，果然不是一家人不進一家門，大兒子、媳婦和兩個孫女都和唐妮亞相處得非常融洽，我們都替小兒子高興，他終於找到了他的真命天女。

去年四月，我和小兒子去泰國向唐妮亞的父母提親，五月我再回到泰國，參加兒子和唐妮亞的註冊結婚，以便替唐妮亞申請來美的簽證。聽說申請的過程會等很久，但是小倆口並不擔心，他們每天打視訊電話，充滿了甜蜜和期待。他們花了那麼多時間才找到人生的伴侶，每天都向重聚更走近一步，這真的是千里姻緣一線牽。