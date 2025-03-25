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你做健康檢查了嗎？

丘引
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下星期一我將做大腸鏡檢查。昨夜我開始閱讀從藥局買回來的瀉藥指示，足足有六頁那麼長。我還上網去醫院的個人帳戶看看醫生給我的指示是什麼。

這些都是大事。你做了嗎？

首先，在去藥局買藥之前，我得先上我在亞特蘭大（Atlanta）愛茉莉醫院（Emory）的個人帳戶查看醫生給我的處方（Prescription），那是透過醫院設的Emory MyChard帳戶，是醫院和病人溝通的管道。我的醫生果然把處方箋放在我的帳戶了，不只這樣，他也把我最近的健康檢查都放在帳戶裡，我得一一閱讀那些報告，看看檢查結果，再付諸行動，以彌補不足之處。

以大腸鏡檢查來說，我拿著醫生處方箋到指定的藥局去買瀉劑。實際上，醫生已經同時將處方箋直接分別寄給藥局和我了。因為我是遠離醫生和用藥的人，因此，這是我第一次和藥局建立關係。

雖然過去曾做過幾次大腸鏡檢查，我還是上網查詢還有哪些必須要遵守的。會這麼小心的原因是有一次大腸鏡檢查時，我沒有遵守醫生的所有規定，例如檢查前三至五天飲食上必須改成低纖維飲食，以方便檢查。那次沒有遵守醫生規定，導致醫生看不清楚我的大腸裡是否有息肉，等於白做了檢查，也白受了苦。

什麼是低纖維飲食？例如豆腐、魚、白麵、白麵包、無籽西瓜、和不帶皮的馬鈴薯等都是，大部分的青菜都屬於長纖維，都在禁食之列。而液體只能喝水或沒有果肉的果汁。在檢查的前一天，我得開始喝四公升的瀉藥。藥局的說明書上說每十分鐘得喝兩百四十CC或者八盎司。這些過程很繁複，但若沒遵守，後果還是自己承擔，疏忽不得。

為什麼要做大腸鏡檢查？在美國，凡是上了五十歲的人，就得開始做大腸鏡檢查，這樣可以避免大腸癌的發生。台灣在這方面起步比較慢，但是，目前台灣政府極力奉勸五十歲的人要去做大腸鏡檢查，若有息肉，即時割除，以避免大腸癌的發生。台灣統計，每兩個五十歲的人就有一個長息肉，顯見大腸鏡的普遍性和重要性。

有些人可能是飲食比較不健康或家族遺傳關係，就得提早到三十歲開始做大腸鏡檢查。

我的一個六十歲的朋友說她每隔幾年就得做一次大腸鏡檢查，每次都割掉五六顆息肉。而她的丈夫是美國人，每次檢查都有二三十顆息肉得割掉。為什麼夫妻差那麼多？主因是她平時吃很多青菜，而且是自己下廚，吃得健康是關鍵；而她的丈夫很少吃青菜，大部分都以美國飲食為主，腸道中的息肉也因此增多了。

還有一個六十幾歲的朋友上星期才檢查大腸鏡，說這次沒有息肉，但七年前有。我很好奇為什麼這次她沒有息肉？是不是與她沒有提前進行短纖維飲食有關呢？「我這次大腸鏡檢查只有在檢查前一天喝了四公升的瀉劑。」這是她剛剛告訴我的。沒有息肉固然是好事，但若有息肉卻沒有檢查出來，那就不幸了。

大腸鏡檢查通常醫生還會給人上麻藥，麻醉了才檢查，所以不會疼痛。你做大腸鏡檢查了嗎？生死攸關，不可小看。

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