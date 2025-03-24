公車從哪個方面來講，都是一個城市裡的流動風景、城市的形象，也是現代化的標誌，可是溫哥華（Vancouver）的公車，都什麼時代了，還「土」得掉渣。

首先，溫哥華公車的車型還和十幾年前一樣，無論公共汽車還是無軌電車，都像從一個模子裡刻出來的。多虧無軌電車的集電桿被漆成了黃色，才顯出「大辮子」無軌電車與公共汽車的不同。不知這是想保持公車形象的一致性，還是想讓人們感受一下溫哥華的慢時光。

再看公車的塗裝，綠色是基調，不是深綠就是淺綠，從來沒有大紅大紫過，似乎唯恐人們不知道該市綠草如茵，到處是公園，特地在城市裡穿針引線。

中國城市裡的公車，很多在五年至十年前就換成新能源，也就是用電的車了，可是在溫哥華，大多數公車還是燃油、冒黑煙，似乎沒有發動機聲音的就不是公共汽車。而且，即使人們對公車的廢氣沒有意見，空氣品質也好，森林覆蓋率也高，但也不能光顧著節省納稅人的銀子，而不在乎公車排放的廢氣吧？

另外，現在無論哪個城市，公車都是平頭的，可溫哥華還有少量的大鼻子公車。然而無論平頭的，還是帶鼻子的公車，車頭前都有一個架子，能搭載乘客的自行車，而且不用多付車票。所以遊客在街頭，經常可以看到公車或無軌電車在車頭「叼」著一輛或兩輛自行車在街上奔跑。這種措施是方便了騎行愛好者，可也不怕影響司機的視線嗎？

溫哥華的公車最讓人吐槽的是，站牌上居然沒有本站的站名，只有這個方向總站的名字，逼得乘客得提前做好功課，一上車就要注意電子顯示或聽語音報站。還好溫哥華的公車站，站與站之間離得也不遠，距離不過幾百米，而且站名就是這條街的街名，加上路口另一條街的街名。

溫哥華公車的老派和司機不計較時間這一點，倒是對老弱病殘的乘客行個方便的服務吻合。前門所在的車頭有液壓升降裝置，而且還有翻起的腳踏板，可以和路面持平。別小看這一升一降，以及這塊翻起的腳踏板，不僅讓有輪子的車上下更方便，也解決了車門口的台階段差讓老年人費勁的難題。如果車上座位已滿，車前車後的電子顯示屏還會提前顯示「Sorry we are full.（抱歉已滿載）」，讓等車的人自己選擇是否上車。

最讓人驚奇的是，乘客想要下車，還得用一條小黃繩拉鈴通知司機，也不覺得落後。原來，溫哥華的公車不僅在繁華的大街上跑，也在僻靜的社區裡穿梭，乘客想要下車，不用起身，坐著抬手，拉一下懸在車窗前的小黃繩，車上就會發出「鐺」的一聲，司機就知道了。當然，車上扶手立柱上也有同樣功能的按鈕。

更為少見、並讓加拿大 其他地方的人和美國遊客羨慕不已的是，每到一站，只要有人下車，總會有人在車門開啟的一瞬間，高聲說一句：「Thank you.」對司機的服務表示感謝。